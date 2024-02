Beatrice Luzzi non abbandona Grande Fratello/ Il chiarimento: “Determinata nel suo percorso, vuole restare”

Beatrice Luzzi non abbandona il Grande Fratello. L’attrice nella notte ha vissuto un momento di sconforto, tanto da – secondo i rumors emersi nelle scorse ore attraverso le chiacchiere dei coinquilini –minacciare in confessionale l’addio al reality show e successivamente chiedere al pubblico di votarla al televoto. Il motivo sarebbe da ricondurre al clima negativo che si è creato intorno a lei, per cui avrebbe accusato anche i vertici del programma stessi.

Pare però che ci sia stato un chiarimento tra la concorrente e gli autori, che ha portato la prima ad un dietrofront. A rivelarlo sono state le persone che gestiscono i profili social della diretta interessata da quando lei si trova all’interno della casa più spiata d’Italia. Un post su quanto accaduto di recente, infatti, è apparso proprio in questi istanti sull’account. I fans sono stati tranquillizzati in merito al fatto che Beatrice Luzzi non si ritirerà dal gioco.

Beatrice Luzzi non abbandona il Grande Fratello: il post

“Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice Luzzi ha deciso di restare nella casa del

Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso”, questo quanto scritto nel post pubblicato sui canali ufficiali dell’attrice dallo staff che li gestisce. Pare che queste persone abbiano parlato con la famiglia della concorrente, che ha spiegato loro le sue intenzioni.

In virtù di ciò dunque i fans sono stati invitati per eliminare uno degli altri concorrenti in nomination, ovvero Vittorio Menozzi, Federico Massaro e Stefano Miele. “Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e salvare la nostra Regina fino alla vittoria!”, conclude il messaggio.

