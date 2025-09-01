Beatrice Luzzi, in un video pubblicato su Instagram, risponde alle curiosità dei fan e fa una rivelazione molto personale

Una Beatrice Luzzi senza filtri quella che si è raccontata recentemente ai suoi follower su Instagram. In un video nel quale ha risposto ad alcune domande ricevute dai fa, l’attrice ed ex gieffina ha anche fatto chiarezza sulla sua situazione interiore attuale. Solo qualche settimana fa, sullo stesso social, Luzzi tornava attiva dopo un periodo di assenza, spiegando di essersi allontanata per un po’ per riflettere sulla propria vita e carriera. “Un viaggio dentro me stessa”, aveva fatto sapere, per necessità di comprendere il proprio posto nel mondo.

C’è chi le ha allora chiesto se questo fatidico posto sia poi riuscita a trovarlo in queste settimane, domanda alla quale Luzzi ha risposto, come sempre, con grande sincerità: “No, non l’ho trovato e ho anche rinunciato a cercarlo”, ha fatto sapere.

Beatrice Luzzi senza filtri su Instagram: “Non ho ancora trovato il mio posto nel mondo”

L’attrice non ha fatto mistero di aver vissuto una sorta di inquietudine negli anni passati, che si è però un po’ placata quando è diventata mamma: “è come se avessi risposto a un’esigenza di natura, a una sorta di programma interiore e quindi da quel punto di vista mi sono molto, molto tranquillizzata”, ha spiegato ai fan. Tuttavia, ha continuato: “però al mio posto nel mondo no, l’equilibrio è sempre mobile, a seconda delle condizioni esterne”. Una mobilità che, ad oggi, non la disturba, ma della quale si dice anzi felice. Intanto i fan attendono con ansia il suo ritorno in TV: al momento, Luzzi non ha anticipato nuovi progetti, ma ha comunque tenuto a rispondere a coloro che l’hanno criticata per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello (e non sono mancate stoccate!).

