Beatrice Luzzi notte da incubo al Grande Fratello 2024/ “Ecco cos’è successo in confessionale”: parla Anita

“Beatrice Luzzi ha passato la notte ad urlare in confessionale”: parla Anita, è successo dopo la puntata di ieri

Non è stata una puntata facile quella di ieri 5 febbraio del Grande Fratello 2024 per Beatrice Luzzi. L’attrice ed autrice, infatti, è stata presa di mira per tutta la diretta non solo da quasi tutti gli altri concorrenti ma anche dall’opinionista Cesara Buonamici (ormai infatti non è un mistero la poca simpatia della giornalista nei suoi confronti) e persino dal conduttore Alfonso Signorini. In poche parole tutti, dagli autori fino ai coinquilini della Casa, hanno tratteggiato l’attrice come una persona cattiva e senza scrupoli.

Fiordaliso torna sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello 2023/ “Sono tornata, difenderò Beatrice!”

Beatrice Luzzi durante la diretta del Grande Fratello 2024 in lacrime ha espresso tutto il suo desiderio di andarsene non senza accusare direttamente il reality, autori, conduttore e opinionista di riservarle in ogni puntata un comportamento vergognoso. E non è tutto, perché quando poi è finita in nomination Beatrice Luzzi ha chiesto ai fan di votarla per farle uscire: “Perché se io non posso dire ‘non equilibrato’ a una persona dopo quello che è successo e a me mi si può dire ‘repellente’, basta. Non c’è la lucidità, l’ho mantenuta solo io. Invito il mio pubblico farmi uscire da qui perché non ho veramente più niente da dare.” La situazione, tuttavia, non si è per nulla conclusa qui e Beatrice Luzzi ha urlato tutta la notte in confessionale.

Ornella Vanoni fa pace con l'ex Grande fratello, Rosanna Fratello?/ "Scusami, stavo..."

Grande Fratello 2024, tensione tra Beatrice Luzzi e autori: Anita Olivieri spiazza

A rivelare cos’è successo ieri notte ci ha pensato Anita Olivieri parlando con Massimiliano Varrese. La giovane ha dichiarato che tra Beatrice Luzzi e gli autori del reality sono volate parole grosse, le urla si sono sentite tutta la notte anche se non è riuscita a capire le parole. Anita, infatti, nel dettaglio ha rivelato: “Bea ha fatto il panico in confessionale, ha urlato tutta la notte infatti non so se c’è. Tutta la notte urlava, si sentiva fortissimo e infatti ci siamo tutti svegliati.”

Grande fratello: Beatrice Luzzi contro Vittorio Menozzi e Federico Massaro/ Il pronostico sull'eliminato

Che cosa sia successo a Beatrice Luzzi in confessionale non è dato saperlo, si può tranquillamente ipotizzare che dopo la difficile puntata l’attrice abbia avuto un duro confronto con gli autori del Grande Fratello 2024 e si sia duramente sfogata per la sua situazioni. Nel frattempo tutto il popolo del web è dalla sua parte, ed anche alcuni volti noti come Rossella Erra e Rita Dalla Chiesa le hanno dimostrato pubblicamente il loro sostegno invitando a resistere e continuare il suo percorso nonostante tutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA