Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello 2024?/ “Prima di tornare nella Casa ha chiesto…”

Beatrice Luzzi ha chiesta rassicurazioni prima di tornare al Grande Fratello 2023

Sabato scorso Beatrice Luzzi ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello 2023 per la grande gioia dei fan. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli si era vista costretta ad abbandonare il reality per soccorrere il padre, chiamato ad affrontare un delicato intervento. Ma nei giorni di lontananza dal loft di Cinecittà la Luzzi sarebbe stata assalita dai dubbi, visto che avrebbe meditato addirittura l’addio al reality di Alfonso Signorini. A convincere la Luzzi, come svelato dall’opinionista Viviana Bazzani, ci sarebbe stato un nuovo accordo per permettere il ritorno di Beatrice in gioco.

Brando Ephrikian: "Cosa vorrei fare dopo Uomini e Donne 2023"/. "La mia famiglia era unita, ora..."

Come svelato dalla Bazzani, la Luzzi sarebbe stata tranquillizzata dallo staff su diversi punti: “Beatrice non voleva fare ritorno nella Casa, ma ha avuto delle rassicurazioni dagli autori. Ha avuto la garanzia di poter aver 1-2 notizie del padre al giorno se non una videochiamata al giorno. Quando uno staff e degli autori capiscono l’importanza di un personaggio così…lei ha avanzato delle richieste. Noi addetti ai lavori lo abbiamo capito. Evidentemente qualcosa è cambiato nel contratto, non solo sul cachet, che ha avuto qualche ritoccatina. Probabilmente Beatrice ha chiesto una garanzia lavorativa, come essere coinvolta in qualche fiction Mediaset oppure qualche proposta di Alfonso Signorini che le avrebbe offerto un ruolo come opinionista del Grande Fratello 2024-2025. Il linguaggio del corpo non mente mai, Gatta ci cova” ha svelato l’inviata riguardo a Beatrice Luzzi.

Madonna e la malattia: "Sono stata in coma indotto per 48 ore"/ "Ho dovuto quasi morire per la famiglia"

Il legame con il padre di Beatrice Luzzi

Per Beatrice Luzzi la Casa del Grande Fratello 2023 ha rappresentato in più occasioni una valvola di sfogo e l’attrice svariate volte si è aperta su temi personali. La Luzzi ha così parlato del suo rapporto con il papà, che nei giorni scorsi Beatrice ha soccorso durante i giorni del delicato intervento affrontato. “Sono la terzogenita e ho sempre avuto la sensazione di essere arrivata un po’ per caso, fuori tempo massimo. Ho comunque avuto un’infanzia intensa, piena di stimoli e allegria. Abbiamo fatto tanti viaggi, ogni estate andavamo nella nostra casa in Sardegna da giugno a settembre”.

Un bebè per Natale/ Il film francese su Rai 1 nel pomeriggio di oggi martedì 26 dicembre 2023

Beatrice Luzzi ha parlato nella Casa con i suoi compagni di gioco ricordando le estati che trascorreva in famiglia: “Mia madre si trasferiva lì con noi tre per l’estate intera poi in agosto arrivava mio padre montava il gommone, lo lasciava scivolare in acqua e partivamo per giornate di 10/12 ore in mare”. Un rapporto, quello tra Beatrice Luzzi e i suoi cari, sempre vivissimo e che riaffiora tra i ricordi dell’attrice .











© RIPRODUZIONE RISERVATA