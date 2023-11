Beatrice Luzzi, parole di conforto per Letizia Petris al Grande Fratello 2023/ “Fregatene degli altri…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi consola Letizia Petris: “Mi dispiace che tu…”

Nel corso della 19a puntata del Grande Fratello 2023 abbiamo visto primeggiare Letizia Petris; la concorrente ha rivelato alcuni dettagli anche toccanti della sua storia d’amore con Nicole. Con la donna la storia non sembra essere finita nel migliore dei modi – come dimostrato da quanto visto e ascoltato in puntata – e le cose pare che non siano state particolarmente idilliache anche quando la liaison era ancora in corso.

Letizia Petris, l'ex fidanzata Nicole sbotta dopo la puntata/ "Non aveva scusanti, la cosa più grave è…"

Letizia Petris ha infatti raccontato commossa come, per amore dei genitori, abbia praticamente represso i suoi sentimenti per Nicole. La questione ha chiaramente portato tutti a stringersi intorno alla concorrente con parole di conforto e consigli annessi. All’indomani della puntata ci ha pensato anche Beatrice Luzzi a confortare la giovane; al contempo, l’attrice ha avuto modo di esprimere anche il suo dissenso in relazione ad alcune scelte del passato raccontate da Letizia Petris in riferimento al volere dei genitori.

Letizia Petris choc al Grande Fratello 2023: la confessione hot sulla cugina/ "Ho fatto anche quello...”

Beatrice Luzzi “contro” i genitori di Letizia Petris per la storia con Nicole: “Hanno sbagliato con te…”

“Fregatene di quello che è uscito fuori, l’unica cosa che mi dispiace è che tu abbia dovuto rinunciare ad una storia per la pressione sociale, questo è il problema. Poi, sai come si dice nel mondo dello spettacolo: bene o male, l’importante è che se ne parli, prendila così”. Queste le parole di conforto di Beatrice Luzzi – riportate da Isa e Chia – nei confronti di Letizia Petris, particolarmente provata per lo scontro – seppur a distanza – con Nicole, sua ex fidanzata.

Letizia Petris, l'ex fidanzata verso il Grande Fratello 2023?/ "Ci penserò" l'indiscrezione bomba

Beatrice Luzzi, nel confortare Letizia Petris al Grande Fratello 2023, ha anche aggiunto un particolare dissenso. “Con il massimo rispetto per tua madre che ha la stessa vita mia, però voglio dire; gli errori li hanno fatti tuo padre e tua madre. Hanno sbagliato molto con te, non me l’aspettavo da loro, non potevano permetterselo…”. Come riporta il portale, l’attrice ha poi aggiunto: “Non erano tempi diversi, era cinque anni fa e proprio loro non dovevano permettersi di farti una pressione del genere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA