Beatrice Luzzi perché non c’era al party del Grande Fratello 2024? Presunti motivi/ È giallo sulla assenza

Beatrice Luzzi assente alla festa del Grande Fratello 2024 perché delusa dalla mancata vittoria?

Ieri sera si è svolto il party del Grande Fratello 2024 per concludere in festa questa lunghissima edizione del reality. La festa tra presunte liti e risse sfiorate sta catalizzando l’attenzione di ore. Dopo l’indiscrezione secondo la quale pare che l’amicizia tra Perla Vatiero e Anita Olivieri giunta al capolinea per strani movimenti tra ‘segui’ e ‘like’, ad accendere il giallo ci ha pensato anche Beatrice Luzzi con la sua assenza al party dopo Grande Fratello 2024.

In queste ore, infatti, in molti si chiedono perché Beatrice Luzzi non c’era la super party di fine stagione del Grande Fratello 2024? Il web in queste ore si è accesso ed i possibili motivi possono essere solo due. Secondo i più maligni e cattivi, l’assenza dell’attrice alla super festa sarebbe una sorta di protesta per la mancata vittoria. Dopo aver vinto un numero record di televoti ed essere la favorita alla vittoria in tutti i sondaggi e pronostici alla fine la vittoria del GF 2024 è andata a Perla Vatiero. Ed ancora hanno aggiunto che l’attrice abbia preferito non festeggiare con coloro che per sei mesi l’hanno ostracizzata e attaccata all’interno del reality. Insomma una sorta di ripicca per il modo in cui è stata trattata dall’inizio fino alla mancata vittoria.

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi assente alla festa per stare insieme ai suoi figli?

Secondo altri, invece, come riporta Blogtivvu.it, Beatrici Luzzi non è andata alla festa non per vendetta o protesta ma semplicemente per stare insieme alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli dopo i tanti mesi di lontananza. Insomma non è chiaro per quale motivo Beatrice Luzzi non c’era al super party del Grande Fratello 2024 ma quel che è certo è che è stata la protagonista indiscussa dell’intera edizione, presente sin dall’inizio e forse avrebbe meritato la vittoria.

Al party erano presenti quasi tutti gli ex concorrenti, dalla vincitrice Perla Vatiero ad uno dei primi eliminati Lorenzo Remotti passando per Fiordaliso, Letizia Petris, Marco Maddaloni e Grecia Colmenares. Altro grande assente, invece, è stato l’eterno rivale di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese.

