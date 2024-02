Beatrice Luzzi piange per Fiordaliso al Grande Fratello: “Senza te non ce la faccio”/ Lei: “Basta, divertiti”

Beatrice Luzzi incontra Fiordaliso che torna nella Casa del Grande Fratello 2023 per una sorpresa

La nuova puntata del Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi non ha inizio tra scontri e confronti ma in modo totalmente inedito: con una sorpresa. Alfonso Signorini torna a parlare dell’uscita di Fiordaliso, che la scorsa settimana ha deciso di abbandonare la Casa. Beatrice ammette di sentire molto la mancanza dell’amica, al punto da aver avuto una crisi subito dopo la sua uscita.

“Di Fiordaliso mi manca la sua bontà. – ammette Luzzi in diretta – È una persona profondamente buona ma allo stesso tempo molto rock. Lei è libera e forte, anche nelle esternazioni, dura molto spesso ma con uno humor tutto suo. È tanto tanto buona”. A questa parole l’attrice viene freezata perché è proprio Fiordaliso a fare il suo ritorno in Casa.

Beatrice Luzzi in lacrime per Fiordaliso: “Senza te volevo uscire anch’io”

La cantante si avvicina all’amica che, al solo vederla, scoppia in lacrime. Fiordaliso abbraccia Beatrice Luzzi e le manifesta tutto l’affetto e la mancanza che sente nei suoi confronti: “Rossa del mio cuore, quanto mi manchi! – esordisce – So che sei arrabbiata con me ma io non potevo dirtelo, altrimenti mi avresti fatto cambiare idea come hai fatto le altre volte.”

Così continua: “Sei quella che mi ha fatto sempre sentire un’artista perché tu l’arte la porti sempre avanti. Ti guardo sempre, sono incollata alla TV e mi chiedo perché sono uscita, anche se non ce la facevo più a stare qui dentro. Voglio vederti felice, che ridi, che ami… Divertiti, diventa la rossa che io amo, tu sei forte rossa! Scialla, lascia andare, diventa quella divertente, ce la fai!”

