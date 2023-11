Beatrice Luzzi piange per le urla dei figli fuori dalla casa del Grande Fratello 2023/ “Ho bisogno di loro”

Beatrice Luzzi, compleanno al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi è sicuramente tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023. L’attrice ha dato vita a dinamiche interessanti sin dai primi giorni di permanenza nella casa. Prima gli scontri con Rosy Chin e Massimiliano Varrese e poi la storia con Giuseppe Garibaldi e la rivalità con Anita Olivieri, hanno contribuito alla sua popolarità sul web. Il pubblico del reality è quasi tutto schierato dalla sua parte e più volte lo ha dimostrato eleggendola la preferita. Nonostante il sostegno dei telespettatori, le ultime settimane, per Beatrice, non sono state affatto facili.

Con Giuseppe Garibaldi, infatti, ha vissuto vari alti e bassi che si sono conclusi con la consapevolezza di dover mettere un punto alla situazione anche per l’amicizia che lega il calabrese ad Anita Olivieri con cui Beatrice non riesce ad andare d’accordo. A rendere ulteriormente nostalgia la Luzzi è stato il compleanno reso, tuttavia, magico dai figli.

Il gesto dei figli per Beatrice Luzzi

A rendere speciale il giorno del compleanno di Beatrice Luzzi sono stati i suoi figli. L’attrice, così, ha ricevuto una carezza dai suoi ragazzi che, pur a distanza, le hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Prima i fuochi d’artificio che hanno commosso fortemente l’attrice e poi le urla fuori dalla casa.

“Mi mancano così tanto, ho bisogno di loro” – ha ammesso la Luzzi che ha poi spiegato il motivo per cui i figli hanno deciso di andare ad urlare per lei – “perché oggi a pranzo ho detto se erano ancora orgogliosi di me, e loro sono arrivati a dirmelo, non so come facciano”.

