Beatrice Luzzi prima finalista Grande Fratello 2024? Non c’è gara con Massimiliano, Rosy e Grecia/ Sondaggi

Grande Fratello 2024: chi andrà in finale tra Beatrice, Massimiliano, Rosy e Grecia? I sondaggi non lasciano dubbi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e c’è molta attesa per il risultato del televoto indetto la settimana scorsa. Questa sera, infatti, si scoprirà chi tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares sarà il 1° finalista del Grande Fratello 2024. I sondaggi parlano chiaro e sembra non esserci dubbi su chi finirà dritta all’ultima puntata giocandosi la vittoria. Chi vincerà questo televoto, infatti, conquisterà l’immunità per tutte le prossime settimane fino alla finalissima.

Greta Rossetti su Sergio D'Ottavi: "Lo conosco da 2 mesi, ma non lo conosco com'è fuori"/ "Non vorrei che..."

E nel dettaglio, stando a quanto riportano vari sondaggi su tutti primeggia Beatrice Luzzi. Nei sondaggi pubblicati sul «Forum del Grande Fratello», l’attrice raggiunge percentuali schiaccianti del 73,77% di preferenze seguita a notevole distanza da Grecia Colmenares con il 12,45% ancora più indietro Massimiliano Varrese con l’8,48% e Rosy Chin al 5,30%. Un vero e proprio plebiscito per l’ex attrice di Vivere anche sui sondaggi di Forum Free, portale principale a tema GF. L’attrice ha raggiunto ben il 74.27% di preferenze seguita anche questa volta a notevole distanza da Grecia Colmenares al 12%, Massimiliano Varrese con l’8,51% e Rosy Chin con il 5,10%. Insomma, salvo colpi di scena improbabili il primo finalista del Grande Fratello 2024 sarà Beatrice Luzzi.

Letizia Petris, in lacrime per la lite con Perla/ "Mi girano tutti le spalle, do troppo alle persone"

Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello 2024? Fan scatenati

Anche se non sembrano esserci dubbi, per sapere con certezza se Beatrice Luzzi andrà in finale al Grande Fratello 2024 occorre attendere la proclamazione del finalista da parte di Alfonso Signorini nella puntata di questa sera. Nel frattempo i social e pagine ufficiali del reality di Canale 5 i commenti dei fan dell’attrice sono tantissimi. I commenti più gettonati sul portale sono: “La Luzzi, e basta”, “Beatrice con il 99,99%”, “Non ci sono dubbi”, “La divina, non c’è bisogno di specificare”, “The queen”, “Chiunque tranne Varrese, Rosy e la Colmenares.”

Mirko Brunetti: “La storia con Perla era diventata tossica, ora voglio aspettarla!”/ “E' vero amore..."

Per quanto riguarda, infine, ciò che succederà nella puntata di questa sera, lunedì 26 febbraio 2024, del Grande Fratello dalle anticipazioni si scopre che ci saranno confronti, soprese e prese di posizione su tutto quello che è successo in settimana. Il countdown per la finale di questa edizione del reality segna ancora -47 giorni infatti l’ultima puntata andrà in onda ad inizio aprile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA