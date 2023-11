Beatrice Luzzi provoca Giuseppe: “Sei ineffabile”/ Lui promette: “Non commetterei gli stessi errori”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tra sguardi languidi e provocazioni

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno un rapporto piuttosto particolare all’interno della Casa del Grande Fratello. Se da un lato l’attrice sembra essere molto presa dal bidello, dall’altro lato non riesce a lasciarsi completamente andare rimanendo in allerta.

Nelle ultime ore, l’attrice di Vivere ha fatto alcune considerazioni a Giuseppe cercando al contempo di provocarlo: “Sei ineffabile” afferma Beatrice facendo riferimento ai segni zodiacali: “Sei Aquario, segno di grande libertà ma che non si impegna mai veramente perchè appena stai per prenderlo sfugge“. E ancora: “Ineffabilità vuol dire qualcosa che non riesci a prendere, che sfugge come l’aria“. E inizia così un gioco di sguardi profondi e passionali tra i due: “Ti metto sotto pressione? Ti metto in soggezione?” stuzzica Luzzi che non crede possa dare al bidello un’altra occasione: “Non commetterei gli stessi errori” assicura Garibaldi. L’attrice si abbandonerà a questo amore?

Beatrice si riavvicina a Giuseppe, il parere di un amico dell’attrice

Beatrice Luzzi si è avvicinata molto a Giuseppe nelle ultime ore, lasciandosi andare a coccole ed effusione in giardino. La preoccupazione dell’attrice, però, rimangono i figli e la loro serenità. A questo proposito interviene Fabio Mazzari, amico dell’attrice, che dichiara: “Bea è un’attrice e chi recita, per definizione, è molto brava a muoversi tra finzione e realtà in senso pirandelliano. “

E ancora: “Non voglio dice che ci sia un calcolo ma per affascinare una donna come lei ci vuole qualcosa di particolare” rivela il collega di Luzzi sul set di Vivere, ai microfoni di Chi. L’attore conclude: “I figli sanno anche che esiste la finzione, hanno visto la mamma interpretare scene d’amore sul set, possono pensare che stia recitando una parte”.

