Nelle ultime ore Beatrice Luzzi sta riscontrando non pochi problemi con una fetta di pubblico del Grande Fratello, che sui social e in rete non le ha risparmiato critiche. Dell’opinionista, in particolare, non viene digerito il fatto che abbia preso le difese di Alfonso D’Apice nella puntata di lunedì sera, e che molto spesso si sia messa in opposizione di Helena Prestes criticandone gli atteggiamenti. L’attrice ha così voluto condividere un messaggio fiume sui suoi social, spiegando le proprie posizioni e scacciando via le numerose critiche ricevute.

Fra le righe del messaggio ha fatto riferimento anche alla passata edizione del reality, quando era concorrente ed era spesso finita nel mirino dei suoi coinquilini, per poi porre l’attenzione sulle dinamiche del presente. In particolare, è arrivato un attacco al vetriolo contro Stefania Orlando, verso la quale ha più volte mosso critiche nelle precedenti puntate.

Beatrice Luzzi attacca Stefania Orlando, nello specifico, per aver criticato a priori la storia d’amore tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli al Grande Fratello. L’opinionista, che già aveva preso le difese della coppia lunedì sera dagli attacchi di Anna Pettinelli, questa volta punta il dito contro la showgirl: “È entrata giudicando pesantemente la relazione tra 2 ragazzi, attribuendo stigma e malafede a questo e a quello. Quando poi le è stato restituito pan per focaccia ha dimostrato poca capacità di accettazione e di elaborazione“.

Non manca poi un riferimento personale al rapporto con la Orlando che, ricorda la Luzzi, lo scorso anno la difese a spada tratta quando era concorrente, per poi criticarla successivamente: “Lei che quando ero nella Casa mi difendeva, come molti di voi, perché era facile farlo, quando poi sono uscita, sullo stesso mio percorso, ha detto il contrario. Non mi rifaccio alle persone in base a quello che hanno fatto a me, ma certamente quello che hanno fatto a me lo considero sintomatico di un certo tipo di persona, e non posso, ma soprattutto, dato il mio attuale ruolo, non devo, dimenticarlo“.