Non si sa chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello e neanche se ci saranno le stesse due opinioniste o se invece Mediaset deciderà di rinnovare in toto il carrozzone. Intanto sul magazine Chi Beatrice Luzzi ha voluto parlare della sua esperienza come opinionista senza dimenticare di lanciare qualche ultima frecciatina ad alcuni tra i protagonisti del reality show più chiacchierati in assoluto.

Su Lorenzo Spolverato la rossa opinionista l’ha definito “molto infantile” e poi su Helena Prestes e Shaila Gatta ha detto che “sono delle predatrici”. Alla fine, però, tra i vari litiganti quella a godere è stata Jessica Morlacchi che si è portata via lo scettro e il montepremi, che non è di certo ricco come quello messo in palio da The Couple che partirà lunedì con la conduzione di Ilary Blasi.

Beatrice Luzzi sul Grande Fratello: “Si è internazionalizzato”

Come ha spiegato Beatrice Luzzi al magazine Chi l’edizione del Grande Fratello (che vorrebbe condurre con Signorini) che si è conclusa lunedì con la vittoria di Jessica Morlacchi “si è internazionalizzata” perché se n’è parlato in diversi Paesi, e basti anche pensare ai fandom che hanno invaso il televoto per supportare per esempio Helena Prestes e Zeudi Di Palma il cui flirt ha fatto sognare migliaia di fan appunto in giro per il mondo. E ha poi aggiunto: “C’è un’esasperazione delle emozioni che colpiscono anche persone che non c’entrano nulla”, come ad esempio le famiglie dei concorrenti che si ritrovano a dover fronteggiare insulti e minacce fuori da ogni grazia divina.

Sempre la rossa opinionista del GF ha detto che al di là di certe dinamiche ha trovato persone anche sui social che le hanno fatto sentire il loro affetto e soprattutto la stima verso il suo operato. Nel corso dell’edizione ha avuto modo di dare l’immunità una volta a Helena Prestes, quando si è trovata in difficoltà, altre volte a Shaila Gatta, oppure a Lorenzo Spolverato. Quali concorrenti le sono piaciuti di più? Amanda Lecciso perché si è sempre dimostrata molto civile e Chiara per via della sua intelligenza.