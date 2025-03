Beatrice Luzzi è senza dubbio uno dei personaggi più discussi dell’ultimo periodo. Dopo aver conquistato il pubblico lo scorso anno come concorrente, quest’anno è tornata al Grande Fratello in qualità di opinionista, scatenando non poche polemiche. L’attrice, infatti, ha scelto di non schierarsi dalla parte di coloro che sembrano essere i “favoriti” del programma, come Javier ed Helena, prendendo invece le difese di gieffini più polemici, tra cui Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Recentemente, poi, ha ricevuto un’ondata di critiche dopo aver attaccato Stefania Orlando, definendola cattiva e prepotente.

Questi giudizi sono costati cari a Beatrice, la quale non solo ha perso molte delle sue storiche fan, ma si è anche scontrata con Alfonso Signorini. Quest’ultimo, che in passato l’aveva tanto sostenuta, ha dichiarato di non riconoscerla più e le è andato contro più volte in puntata. Ieri sera, 13 marzo, la Luzzi ha avuto un confronto faccia a faccia con Stefania, nel quale se ne sono dette di tutti i colori. Anche questa volta, il pubblico da casa e in studio si è schierato dalla parte dell’Orlando, al punto che Beatrice ha insinuato che gli applausi in studio siano pilotati.

Beatrice Luzzi si difende dalle critiche: il post dopo la puntata del Grande Fratello

In questi mesi, Beatrice Luzzi ha più volte insinuato che ci sia una sorta di “narrazione” che il Grande Fratello starebbe cercando di portare avanti, rendendo impossibile fare critiche a personaggi amati come Stefania Orlando. “Lo fece l’anno scorso e l’ha rifatto quest’anno, la rivoluzione dall’interno porta il nome di Beatrice Luzzi. Colei che non ha paura di andare contro il sistema pur sapendo di avere tutti contro”, ha scritto una sua fan, ricevendo la risposta dell’attrice. A prescindere dei pareri personali, Beatrice certamente non teme di dire la sua. Così, nella notte, ha deciso di condividere una riflessione su X.

“Lasciatemelo dire: sono molto fiera di me”, ha scritto Beatrice. Chiaramente, anche questo tweet ha scatenato una miriade di reazioni, tra chi la supporta e chi, invece, ha colto l’occasione per attaccarla nuovamente. Le accuse sono sempre le stesse, ovvero che non è obiettiva e che si starebbe lasciando guidare solamente dai “fandom” e da rancori personali. Dopo le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini, molti pensano che questa sarà l’ultima edizione per Beatrice come opinionista e che il prossimo anno verrà sostituita.