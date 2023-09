Beatrice Luzzi: “Rosy Chin manipolatrice!”/ “Si assicura la permanenza al Grande Fratello stando in cucina”

Beatrice Luzzi, nuove accuse a Rosy Chin al Grande Fratello: “Manipolatrice”

Si infiamma nella Casa del Grande Fratello la rivalità tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Lo scontro andato in onda in diretta su Canale 5 è poi proseguito dopo la puntata, andando avanti anche il giorno successivo. Beatrice d’altronde non cambia idea su Rosy, anzi la accusa di essere una donna egocentrica e manipolatrice, che ha preso il comando della cucina.

“Rosy è una manipolatrice attraverso la cucina, gestendo e assicurandosi la sua permanenza qui. – ha tuonato l’attrice – Io non devo venire a chiedere a te quando devo mangiare, lo decido io, non sono tua figlia!” Poi ha proseguito: “Sta lì nel letto ancora a fare picci-picci e a lamentarsi, è una modalità continua e quotidiana che prima o poi se ne accorgeranno anche gli altri!”

Beatrice Luzzi nel mirino delle critiche: scontri al Grande Fratello

E se Beatrice Luzzi continua ad attaccare Rosy, nella Casa del Grande Fratello sono vari i concorrenti che trovano scorrettezze nel suo atteggiamento. È il caso di Anita, il cui pensiero su Beatrice sembra essere molto affine a quello di Rosy ma anche a quello di Massimiliano Varrese. “Non sembra cercare il dialogo, sembra voler risolvere per non avere il problema.” ha dichiarato Anita su Beatrice in confessionale. Anche Varrese ha poi affrontato l’attrice, trovando in lei un comportamento “ficcante e imperioso”. C’è chi invece come Lorenzo trova Beatrice “troppo severa”, e dunque poco aperta ad accettare le critiche che le si pongono. Di certo Luzzi si conferma un personaggio che fa discutere.

