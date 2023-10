Beatrice Luzzi saluta e fa un brindisi a Heidi, ma in casa è polemica/ Letizia: “Con Massimiliano accanto…”

Beatrice Luzzi consola Massimiliano Varrese

La decisione di Heidi Baci di abbandonare la casa del Grande Fratello 2023 dopo aver ricevuto la visita del padre ha scatenato diverse reazioni non solo sul web, ma anche in casa. Tra i più colpiti dalla scelta di Heidi c’è sicuramente Massimiliano Varrese che si è avvicinato alla baci ammettendo subito un forte interesse nei suoi confronti. Dopo l’abbandono di Heidi, Massimiliano è crollato e ha trovato in Beatrice Luzzi la spalla su cui sfogarsi. L’attrice, infatti, ha provato a rassicurarlo.

“Non posso parlare Bea e non posso dire niente in questo momento. Solo mi rendo conto dello sforzo enorme che ha fatto lei. Per me acquista il valore di quello che lei ha fatto qua. Quello che ha detto è stato uno sforzo enorme per lei. Per me è ancora peggio questa cosa. Sono talmente scioccato che non riesco neanche più a pensare. Non pensavo di poter essere protagonista di una roba del genere. Al di fuori di ogni immaginazione”, le parole di Varrese.

Le critiche di Letizia Petris a Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, dopo aver consolato Massimiliano, avrebbe poi rivolto un pensiero a Heidi salutandola e facendo un brindisi in suo onore. Un gesto, tuttavia, quello di Beatrice, ha non è stato gradito da Letizia Petris. Quest’ultima, in particolare, ha raccontato l’accaduto a Samira sottolineando come il gesto non sia stato carino per la presenza di Massimiliano che si era calmato da poco.

“La Bea che continua a parlare. Hai sentito cosa ha detto? ‘Sembra brutto se faccio un brindisi a Heidi?’ con Massimi di fianco che si era appena calmato. Capito? Secondo me bisogna un attimo…”, le parole di Letizia.

Letizia: -“Anche Bea a tavola 'vi sembra male se salutiamo Heidi' con Massi di fianco che si era appena calmato” Quindi adesso mandare un saluto ad Heidi in presenza del guru, è una mancanza di rispetto nei confronti di quest'ultimo?#grandefratello #gfpic.twitter.com/AiYGl2oGYf — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

#grandefratello

Cioè ho capito male o secondo questi mandare un saluto ad Heidi o dire che manca nella casa è una mancanza di rispetto al guru ?!

Ma dentro quella casa stanno bene o gira la droga? pic.twitter.com/tyyALMjksm — fm (@La_gazzette) October 17, 2023













