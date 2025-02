Si sta parlando molto del rapporto complicato tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes al Grande Fratello, e anche Beatrice Luzzi ha voluto dire la sua sulle due ragazze in studio a Pomeriggio 5. Durante la puntata di giovedì 27 febbraio 2025, si è discusso insieme a Myrta Merlino e Davide Maggio di quello che sta succedendo nella casa. Per chi non avesse ben presente le dinamiche del reality, la modella brasiliana e l’ex Miss Italia sono ormai acerrime nemiche.

Dopo una conoscenza partita con un flirt e una cotta da parte di Zeudi nei confronti dell’amica, la situazione si è ribaltata peggiorando sempre di più. Il motivo? L’infatuazione reciproca per Javier Martinez, che per una settimana si era trovato conteso tra le due. Da quel momento il rapporto tra le ragazze non è stato più lo stesso ed entrambe si accusano a vicenda di essere false. Myrta Merlino ha fatto una domanda secca a Beatrice Luzzi in diretta su Canale 5: “Chi preferisci tra Helena e Zeudi?“. L’opinionista, nonostante abbia cercato di rimanere vaga ha dato una sua risposta. Andiamo a scoprire cos’ha rivelato.

“No, per carità aiuto! Non fatemi queste domande“, ha detto Beatrice Luzzi a Myrta Merlino, ironizzando sulla posizione scomoda di lei al Grande Fratello. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto sapere se l’opinionista avesse una preferenza fra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, ma come sempre Beatrice Luzzi ha risposto in modo parsimonioso. “Io non sono di nessun team, Zeudi ha fatto un errore avvicinandosi ad Javier” ha ammesso l’attrice di Vivere, spezzando poi una lancia per l’ex Miss Italia. “Devo dire che dopo questo è stata completamente cancellata da loro due e in modo molto brutale”, e ancora: “Nonostante abbia 23 anni si è comportata anche abbastanza bene“.

Beatrice Luzzi continua, raccontando di aver assistito tempo fa ad una scena in cui ha visto Amanda chiacchierare con Zeudi. A quel punto Helena ha preso la Lecciso tirandola via e trascinandola con sè come a schiacciare l’ex amica e cercare di lasciarla sola. “Non sono assolutamente team Zeudi perchè ha fatto tante stupidaggini“, spiega: “però è anche vero che non le hanno lasciato troppo spazio“. Davide Maggio interviene dicendo che Helena e Javier hanno fatto bene a lasciarla in disparte.