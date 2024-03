Beatrice Luzzi sconfitta al Grande Fratello 2024, “Ecco come ha reagito alla mancata vittoria”/ Retroscena

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi come ha reagito alla mancata vittoria? Il retroscena dei fan in studio

Ieri sera è finita anche questa lunghissima edizione del reality di Canale5. I concorrenti presenti sin dall’inizio sono rimasti in Casa per più di 197 giorno festeggiando anche compleanni e festività natalizie al suo interno. Com’era prevedibile la finalissima ha visto un testa a testa tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi ma a sorpresa è stata eletta vincitrice la prima. L’attrice ha superato un numero record con percentuali altissime ed era tra i favoriti alla vittoria anche per gli scommettitori, e invece nulla ha potuto contro i fan dei ‘Perletti’ e si è dovuta accontentare del 2^ posto.

Ma come ha reagito Beatrice Luzzi alla mancata vittoria del Grande Fratello 2024? Dei suoi fan presenti in studio hanno immortalato la scena mostrando come si è comportata fuori onda. Come riporta il sempre attento sito di Biccy una ragazza presente in studio ha rivelato: “Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte.”

Beatrice Luzzi smorza le polemiche sulla vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024

Insomma, stando alle dichiarazioni riportate dalla ragazza ed a sua volta raccolte da Biccy, Beatrice Luzzi non solo ha incassato con classe il 2^ posto al Grande Fratello 2024, ma ha anche spento sul nascere qualsiasi polemica nei confronti vincitrice Perla Vatiero. “Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito” ha svelato la fonte.

Del resto Beatrice Luzzi è stata la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello 2024 ed i suoi fan continueranno a sostenerla anche dopo questa avventura. Non sono pochi infatti i messaggi di delusione e amarezza per la sua mancata vittoria.











