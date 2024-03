Beatrice Luzzi senza pietà su Giuseppe Garibaldi/ “Ecco perché è stato eliminato dal Grande Fratello 2024”

Beatrice Luzzi dopo l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è stato un protagonista del Grande Fratello 2024 sin dai primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà. Con il suo rapporto con Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, Garibaldi è stato spesso al centro delle dinamiche. Nonostante tutto, però, Giuseppe non è riuscito a conquistare la finale perdendo la sfida al televoto con Perla Vatiero che, insieme a Beatrice, è considerata la super favorita per la vittoria. Un’eliminazione, quella di Garibaldi, che ha spiazzato non solo Signorini che, in diretta, ha ammesso che si aspettava di vederlo in finale, ma anche gli altri concorrenti.

Giuseppe Garibaldi eliminato dal Grande Fratello 2024/ Varrese sconvolto, Signorini: “Meritavi la finale!”

Dopo la diretta, Beatrice ha commentato l’eliminazione di Giuseppe. Secondo l’attrice, il pubblico non avrebbe gradito l’atteggiamento di Garibaldi che, durante il confronto tra lei e Anita, ha nuovamente preso le difese della Olivieri spiegando come non si sia intromessa nel loro rapporto.

Le parole di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Secondo Beatrice Luzzi, dunque, Giuseppe Garibaldi avrebbe pagato il prezzo di essersi schierato soprattutto dalla parte di Anita. “Credo che questo abbia influito nel voto nei suoi confronti, è molto controverso, ha sempre posizioni molto controverse…”, ha detto l’attrice a Luzzi.

Signorini stuzzica Beatrice Luzzi, l'incontro con i parenti di Giuseppe/ Lei stizzita: la reazione in diretta

Anche Massimiliano Varrese non ha nascosto il proprio stupore per la mancata presenza di Giuseppe in finale: “Nulla contro Perla, ma gareggia in due…Non gareggia da sola…Gareggia con Mirko…Mi dispiace, ma lei da sempre ha concorso in due…”, le parole dell’attore sulla vittoria della Vatiero.











