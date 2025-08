Beatrice Luzzi rompe il silenzio dopo i messaggi dei fan, preoccupati della sua assenza dai social, e spiega il perché di questa decisione

Che fine ha fatto Beatrice Luzzi? È questa la domanda che molti fan dell’attrice si sono posti notando, negli ultimi giorni, un’assenza dai canali social dove è invece sempre attiva. Motivo per il quale molti utenti hanno iniziato a scriverle, sia sui social che con email, chiedendole aggiornamenti e dicendosi quasi preoccupati di questa sua mancanza.

Tu si que vales, maretta tra Bonolis e Littizzetto: botta e risposta in diretta/ A chi dà ragione il pubblico

Di fronte a questi numerosi messaggi, Beatrice Luzzi ha deciso di pubblicare alcune storie su Instagram per rispondere e chiarire il perché di questo suo momentaneo allontanamento. Nello specifico, l’attrice e volto amatissimo del Grande Fratello ha spiegato di essersi presa una pausa non solo per stare vicino a sua madre e rivedere alcuni amici, ma anche per riflettere sulla sua carriera artistica.

Gabry Ponte, chi è l'artista dance/ I successi con gli Eiffel 65, poi da solista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Luzzi (@beatriceluzziofficial)

Beatrice Luzzi spiega perché si è allontanata dai social: “Ho bisogno di riflettere sulla mia carriera”

“Mi sono presa qualche giorno, visto che non ho né figli né cane, per seguire mia mamma, rivedere qualche vecchio amico e soprattutto rivedere un pochino il mio percorso artistico.”, ha spiegato Beatrice Luzzi nelle storie pubblicate su Instagram, spiegando di voler comprendere qual è, ad oggi, la strada più giusta da prendere, che sia dunque “più in linea con la mia vera natura.” Motivo per il quale ha approfittato di questi giorni più tranquilli per fare “un viaggio dentro me stessa. Voi non c’entrate niente e torno presto.”, ha replicato dunque i tanti utenti che le hanno chiesto spiegazioni sulla sua recente assenza. Presto, Beatrice Luzzi tornerà attiva sui social e probabilmente annuncerà al pubblico qual è la decisione presa in merito al suo futuro televisivo e artistico. Che l’attrice decida di allontanarsi dal piccolo schermo dopo i successi degli ultimi anni?

Nicolò Filippucci, chi è: dal Conservatorio di Perugia ad Amici/ È fidanzato con Rebecca Ferreri?