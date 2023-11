Beatrice Luzzi smonta Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Fatti gli affari tuoi, ti farebbe tanto bene!”

Grande Fratello 2023, Alex Schwazer in nomination: caos nella Casa

Al Grande Fratello 2023 tiene banco la nomination contro Alex Schwazer, finito al televoto scorsa settimana. La polemica è stata inizialmente accesa da Giampiero Mughini, che si è scagliato contro Beatrice Luzzi, rea di aver nominato lo sportivo. Lo scontro tra i due si è poi concluso con un chiarimento, restano invece diversi attriti tra Alex e l’attrice, la quale non ha ancora digerito le illazioni fatte dal marciatore sul suo conto, in riferimento a presunte avances che lei avrebbe fatto a lui: “Io sono arrabbiata con Alex, e lui lo sa, non credo sia perdonabile. Ha messo del veleno, inutile e falso, ingiustificabile e inspiegabile. Ora non vorrei riaprire il capitolo, era giustissimo nominarlo, so che non sono stata la sola e va bene così“.

Tuttavia quanto accaduto poco prima di quelle nomination è finito al centro dei riflettori. Alcuni coinquilini in salone, tra cui Paolo Masella e Angelica Baraldi, avevano infatti invitato Alex a nominare Beatrice, proprio poco prima delle votazioni che a breve si sarebbero verificate. L’episodio ha generato il dibattito nella Casa, con la Luzzi che replica amareggiata: “Niente mi ha sorpreso di quello che ho visto“.

Beatrice Luzzi attacca Paolo e Angelica: “Dovete farvi la vita vostra!“

Paolo Masella tenta di spiegare perché, nella precedente puntata del Grande Fratello 2023, ha invitato Alex a nominare Beatrice: “Alex non la voleva votare per smettere questa faida, ma gli abbiamo fatto notare che se devi fare una votazione, la devi fare per un motivo effettivo. Se una persona ti attacca, è giusto che tu abbia il diritto di votarla“. Beatrice però è convinta che la motivazione attribuita a Schwazer sia legittima: “Alex ha messo bocca nella nostra relazione, è venuto a inserire veleno. Ma come ti permetti di parlare?“.

Poi, rivolgendosi nuovamente a Masella, lo attacca: “Paolo, sai benissimo il motivo per cui Giuseppe ha nominato Alex. E fatti gli affari tuoi ogni tanto! Anzi, occupati un pochino della tua vita, ti farebbe tanto bene“. A seguire, rivolgendosi a Signorini, attacca Paolo e Angelica, rei di aver influenzato la votazione di Schwazer: “Alfonso, ti sembra ragionevole che Paolo e Angelica mettano bocca nella relazione tra me e Giuseppe dagli esordi? Che non si rendano conto del veleno che ha messo Alex, inventandosi quella storia? E che io e Giuseppe avevamo una motivazione molto più forte per votare Alex? Voi dovete farvi la vita vostra, avete capito?“.











