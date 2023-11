Beatrice Luzzi, sorpresa di compleanno al Grande Fratello 2023/ Lettera della mamma e regalo dai figli

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi compie gli anni: gli auguri di Signorini e non solo…

Ogni puntata del Grande Fratello 2023 non si smentisce mai e anche la 19a ha rispettato le attese; emozioni contrastanti, liti e tenerezze, al netto di momenti di leggerezza. A proposito di quest’ultima categoria, è arrivata nel corso della serata una splendida sorpresa per Beatrice Luzzi in occasione della sua festa di compleanno. L’attrice è stata chiamata all’appello da Alfonso Signorini che, dopo averle fatto i suoi sinceri auguri, le ha servito una piacevole “doppia” sorpresa.

La prima parte della sorpresa di compleanno per Beatrice Luzzi è arrivata direttamente da una persona speciale, la sua tenera mamma: “Cara Beatrice, tanti carissimi auguri. Ci manchi davvero tanto, in particolare a tuo padre; ti posso vedere e seguire sempre nelle tue relazioni talvolta vivaci e tempestose ma spesso anche collaborative, cosa che nella vita reale mi è quasi impossibile. Hai sempre avuto un carattere forte, determinato… “.

Grande Fratello 2023, dopo la lettera della madre arriva un dono speciale per Beatrice Luzzi

La madre di Beatrice Luzzi ha visibilmente commosso l’attrice al Grande Fratello 2023; pur non intervenendo in maniera diretta nel programma, bensì sotto forma di lettera, è riuscita a trasmettere in maniera chiara tutto il suo amore. “… Troppe ne hai fatte seguendo i tuoi sogni; resisti e facci sognare ancora! Buon compleanno da tutti i tuoi familiari, romani e triestini”. Chiamata in confessionale, per la concorrente è poi arrivata la seconda parte del regalo.

Beatrice Luzzi si è trovata dinanzi ad una scatola luccicante che conservava per lei un dono davvero speciale. Una maglia personalizzata da parte dei suoi figli Valentino ed Elia. “Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria”, questa la frase scritta sul capo d’abbigliamento con l’attrice che ha spiegato come sia una citazione che spesso si ripete in famiglia come una sorta di mantra.

