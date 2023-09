Beatrice Luzzi sotto attacco al Grande Fratello 2023/ Anita: “Non si integra, sta nel suo e non ascolta!”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi nel mirino: “Non ho strategia“

Nuova puntata del Grande Fratello 2023 e nuove intriganti dinamiche coinvolgono Beatrice Luzzi e tutto il gruppo. Una clip introduce il primo argomento di questa sera: la presunta esclusione dell’attrice dal gruppo. Numerosi concorrenti, da Rosy Chin ad Anita, ritengono che i suoi comportamenti siano destabilizzanti ai fini non solo del gioco, ma anche del clima armonico nella Casa. Lorenzo, in particolare, ritiene che il suo fare discontinuo possa essere frutto di una strategia: “Un giorno fa la persona molto piacente, il giorno dopo cerca di fare gruppo, non si capisce la sua strategia“.

L’attrice però nega di avere piani architettati in mente: “Non ho strategia. Non cerco di fare gruppo, anzi sono stata esclusa da vari gruppetti. Mi interessa fare gruppo, ma spesso arrivo e mi si dà la schiena, o si smette di parlare. Non capisco tutta questa avversione“. Chi più di tutti l’ha attaccata è sicuramente Anita, sulla quale afferma: “Su Anita non so cosa dire, è entrata con un preconcetto nei miei confronti. Ha preso posizioni senza avere un confronto concreto con me“.

Beatrice Luzzi, l’amara confessione: “Sto soffrendo tanto di questa cosa“

Beatrice Luzzi, in particolare, vorrebbe esempi concreti sui suoi presunti atteggiamenti negativi nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello 2023. E proprio Anita ne espone uno: “Io stavo tanto tranquilla, lei non è venuta per avere un dialogo. Si è seduta e mi ha detto: ‘Paolo mi ha detto che hai un problema con me’. Tutto viene preso, fatta frittata e mandato via“. E aggiunge: “Non riesco a capirla, è una persona che non si integra e non ne ha nessuna voglia. Sta bene nel suo, sente ma non ascolta“.

Dallo studio interviene Cesara Buonamici, che chiede alla Luzzi perché, secondo lei, buona parte della Casa si è concentrata su di lei. L’attrice, con amarezza, risponde: “Sto soffrendo tanto di questa cosa, perché continuo a dire: non c’è nulla che ho fatto di offensivo. Non ho preso spazio, non ho fatto la primadonna, quindi faccio fatica a capirlo. Poi è chiaro che quando c’è qualcuno sotto attacco, nominano solo quella persona e non si nominano a vicenda. A livello profondo, so che mi sono comportata sempre in maniera molto corretta e generosa nei confronti di tutti“.











