Beatrice Luzzi criticata come opinionista: lo sfogo dell’ex gieffina

Dopo varie accuse che non le sono andate giù, per Beatrice Luzzi è arrivato il momento di rompere il silenzio. L’attrice e opinionista del Grande Fratello, che lo scorso anno abbiamo visto nella Casa più spiata d’Italia, è intervenuta in un lungo post pubblicato sui social, dove si è sfogata, in particolare il pubblico non ha voluto perdonare alla Luzzi le difese prese nei confronti di Alfonso D’Apice e gli attacchi nei confronti di Helena Prestes, beniamina del pubblico.

“Sono sempre stata pronta a difendere la mia dignità e soprattutto buona fede ma, anche in casa, non ho mai affossato o tirato colpi per decapitare esseri umani non ho mai tranciato le persone come si usa fare spesso in televisione (o sui social) per emergere, in Casa ho avuto numerosissime discussioni” le parole di Beatrice Luzzi sui social riguardo alle accuse ricevute che inevitabilmente non è riuscita a digerire.

Beatrice Luzzi non ci sta dopo gli attacchi: la dura reazione

Sempre sui social, l’ex gieffina ha voluto cogliere la palla al balzo per rispondere agli attacchi ricevuti. “Cosa volevate da me? Sangue? Ho già dato il mio, Quello degli altri no. Non mi prendo questa responsabilità. Vogliamo parlare di Stefania? È entrata giudicando pesantemente la relazione tra 2 ragazzi” le parole di Beatrice Luzzi nel lungo e duro sfogo pubblicato su X. Sempre sui social, la seconda classificata del Grande Fratello nella passata edizione, non ha risparmiato una frecciatina contro chi l’ha messa alla gogna, in particolare negli ultimi giorni:

“Continuate pur ad offendermi e ad insultarmi.” lo e i miei figli abbiamo le spalle larghe. Spero che prima o poi crescano anche le vostre” le parole dell’opinionista e compagna di poltrona di Cesara Buonamici nella corrente edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Proprio come accaduto per il suo percorso nel reality, Beatrice Luzzi continua a dividere le opinioni.