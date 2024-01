Beatrice Luzzi sparla Perla Vatiero e Greta Rossetti a microfono aperto/ Reazione delle ex Temptation Island

Beatrice Luzzi sparla di Perla Vatiero e Greta Rossetti al Grande Fratello 2024 ma ha il microfono aperto

Beatrice Luzzi è sempre più isolata all’interno del Grande Fratello 2024, dopo lo scontro in puntata con Perla Vatiero ed il duro confronto con Vittorio Menozzi, finito in lacrime c’è stato un altro brutto inconveniente tra l’attrice e autrice televisiva e le due gieffine Perla Vatiero e Greta Rossetti. In sostanza, mentre Beatrice Luzzi sparlava gli ex volti di Temptation Island aveva il microfono aperto e le due hanno sentito tutto.

Paola Perego non salta Citofonare Rai2 e affianca (non in studio) Simona Ventura/ Cambio programma in corsa

La notizia è stata riportata da vari siti tra cui Novella2000 ed in alcuni video che circolano in queste ore si sente distintamente la voce di Beatrice Luzzi mentre parla male di Greta Rossetti e Perla Vatiero, non è chiaro però ciò che dice ma è noto a tutti che negli ultimi giorni il clima tra le tre donne della Casa del Grande Fratello 2024 è tutt’altro che sereno.

Grande fratello, televoto: Perla é leader, Sergio e Fiordaliso a rischio/ Il pronostico

Greta Rossetti e Perla Vatiero sentono per errore l’audio di Beatrice Luzzi: la loro reazione

Beatrice Luzzi ha parlato male di Greta Rossetti e Perla Vatiero al Grande Fratello 2024 e, poiché il microfono è rimasto aperto per errore, le due ragazze hanno sentito tutto. In un video che circola in queste ore si vede proprio la reazione di Greta Rossetti e Perla Vatiero. Le due sono intente a truccarsi e quando sentono l’audio aperto di Beatrice Luzzi si mettono in ascolto. In realtà, però, sentono ben poco perché subito la regia accortasi dell’errore, spegne i microfoni.

Beatrice Luzzi attaccata da Marcella, mamma di Greta Rossetti/ "Istigatrice, ha fatto passare Varrese per..."

E Beatrice Luzzi proprio in queste ore è finita anche nel mirino della mamma di Greta Rossetti, la signora Marcella che su Instagram l’ha attaccata duramente prendendo le difese di Massimiliano Varrese: “Lei era un’istigatrice. Ha voluto far passare Massimiliano per ciò che non è, per farsi bella lei. Questa cosa l’ho notata un po’ su tutti, anche su Giuseppe.” E poi ancora ha aggiunto: “Cerca sempre in tutti i modi di far passare gli altri per brutte e per cattive persone quando Crudelia De Mon è lei.”

Il microfono di Beatrice che parte in tutta la casa sto morendo #grandefratello pic.twitter.com/Zf8rxZCZDn — 💗 (@ssstarsssss) January 25, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA