In questa finalissima del Grande Fratello ricca di grandi emozioni, uno spazio speciale è riservato anche ad un “interrogatorio” a Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Le opinioniste di questa edizione, sovente al centro di battibecchi in studio, vengono infatti invitate in Confessionale, dove si sottopongono ad una serie di pungenti domande da parte di Alfonso Signorini in un’intervista ricca di frecciatine e battute. Per esempio, alla domanda “Che qualità riconosci nell’altra?“, Beatrice ha risposto “Cesara ha una certa morbidezza, ma non con me“, mentre Cesara “La sicurezza in se stessa“.

Passando al peggior difetto, Beatrice definisce Cesara “un po’ prolissa“, mentre la giornalista risponde “la sua immarcescibile sicurezza in se stessa“. Sono numerose le domande scomode nella lista di Alfonso Signorini, così come: “Cosa ruberesti all’altra?“. L’attrice ironizza rispondendo “i suoi tailleur” mentre la conduttrice rimarca la sua risposta: “Un po’ della sua sicurezza che io non ho mai avuto“.

Le domande si fanno via via più scomode e pungenti, al punto che Alfonso Signorini è incuriosito dal sapere “chi se la tira di più” tra le due. Cesara Buonamici a quel punto spiazza con una risposta-lampo e, rivolgendosi a Beatrice Luzzi, ammette: “Secondo me lei, io me la tiro poco!“. L’attrice a quel punto ironica conferma: “Me la tiro di più io“.

Tra le ultime domande ne arriva poi una legata alla sfera professionale, con Signorini che domanda a Cesara se le piacerebbe condurre Pomeriggio 5. Lei però nega e replica: “C’è Myrta Merlino e questa è una certezza! Io poi sto molto bene al TG5“. A Beatrice viene invece chiesto se vorrebbe condurre il Grande Fratello, e l’attrice lancia una suggestione al conduttore: “Con te mi piacerebbe, perché no“. Signorini, a quel punto, esclama ironico: “In due? Mamma mia, non arriveremmo alla fine della 3° puntata!“.

