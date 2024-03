Beatrice Luzzi spiazza sugli ex gieffini: “Sarebbe stato bello…”/ Gesto prima finale Grande Fratello 2024

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi spiazza prima della finale: “Cari ex inquilini mi mancate”

Questa sera, lunedì 25 marzo 2024, andrà in onda la finale del Grande Fratello 2024 e si scoprirà chi sarà il vincitore di questa edizione. Dopo più di 190 giorni di reclusione nella Casa più spiata d’Italia per i gieffini finalisti è tempo di bilanci ed a sorpresa ieri sera Beatrice Luzzi ha spiazzato tutti con un messaggio rivolto agli ex concorrenti. La permanenza dell’attrice nel reality è stata contraddistinta da alti e bassi e spesso è finita al centro di attacchi e critiche da parte degli altri compagni di avventura.

E nonostante tutto, Beatrice Luzzi ad un passo dalla finale del Grande Fratello 2024 ha voluto mandare un messaggio agli ex concorrenti controcorrente. Ieri notte, infatti, ha avuto un momento di nostalgia ed ha confessato: “Cari ex inquilini, vi sto pensando tantissimo, non so perché ma vi penso più che mai. Mi mancate, sarebbe stato bello vivercela tutti insieme …vabbè, comunque in studio ci vedremo tutti. Però vi penso e volevo dirvelo in questo messaggio. Mi mancate davvero, ma tanto ci vediamo presto.”

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: i figli Elia e Valentino Cisilin scendono in campo per sostenerla

E se un lato Beatrice Luzzi prima della finale del Grande Fratello 2024 ha rivolto un pensiero agli ex concorrenti, dall’altra i figli Elia e Valentino Cisilin hanno invitato tutti i fan della mamma, dopo averli ringraziati, a continuare a sostenerla fino all’ultimo come hanno fatto in questi mesi: “Cari fan, prima di tutto vogliamo ringraziarvi di tutto. Avete abbracciato Beatrice dal primo giorno del programma, l’avete protetta e anche incoraggiata. Con i vostri commenti, i vostri aerei e i vostri voti ci avete fatto sentire più al sicuro in quesi mesi. Domenica sera si decide tutto e noi sappiamo solo una cosa, che se voteremo tutti con il cuore, sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande, forza resistiamo e vinciamo.”

Nel frattempo, stando agli ultimi sondaggi e pronostici, la possibile vincitrice del Grande Fratello 2024 spicca proprio Beatrice Luzzi, in un testa a testa con Perla Vatiero. Ed anche molti volti noti estranei al reality, come l’attrice Elena Sofia Ricci, in questi giorni sui social ha lanciato messaggi in sostegno della collega mentre si mostrava intenda a votarla.











