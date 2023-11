Beatrice Luzzi spiazza tutti al Grande Fratello/ La decisione dopo essere stata infastidita

Beatrice Luzzi infastidita nella Casa del Grande Fratello va a dormire in giardino

Beatrice Luzzi continua ad essere regina e dominatrice incontrastata nella casa del Grande Fratello. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nella soap Vivere nelle scorse ore ha sorpreso tutti nel loft di Cinecittà, dai compagni di gioco fino al pubblico da Casa, con una decisione decisamente spiazzante. Beatrice Luzzi ha infatti deciso di abbandonare il comfort della camera da letto e andare a dormire in giardino. Ma cosa ha infastidito l’attrice? Numerosi e fastidiosi rumori provenienti dalla camera da letto hanno costretto Beatrice Luzzi a scegliere il giardino come meta del suo riposo, viste le varie complicazioni.

Beatrice Luzzi ha già attirato l’attenzione sull’argomento negli ultimi giorni, tanto che ha provato anche a cambiare posizione così da potersi concedere un riposo sereno. Anche nel corso della puntata giovedì, durante le nomination, Beatrice ha ammesso che sta vivendo notti complicate nella casa più spiata d’Italia. La mattina infatti le capita di svegliarsi già stanca e stordita proprio per non aver dormito a sufficienza in maniera adeguata. Dunque la Luzzi ha cercato un rimedio innovativo, decidendo di andare a dormire nel giardino della casa del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi regala dinamiche ed emozioni ai suoi fan fin dal primo giorno che ha messo piede nella casa del Grande Fratello. Mentre l’attrice in questo periodo ha stretto una particolare amicizia con Massimiliano Varrese, oltre a essersi riavvicinata a Giuseppe Garibaldi, tornano a fare eco le recenti dichiarazioni di Beatrice Luzzi, che ha ammesso di essere rimasta ammaliata dal fascino di Alfonso Signorini, padrone di casa del reality che nei giorni scorsi ha così reagito alle parole dell’artista: “Io non mi sono mai sposata, lui me lo sposerei! Mi piace sul serio Alfonso, io sono un po’ fuori dagli schemi! E’ anche più alto di quello che mi aspettavo” le parole di Beatrice Luzzi sul conduttore e direttore di Chi.

E Alfonso Signorini ha così reagito alle parole di Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello davanti al resto dei concorrenti: “Beatrice, cosa devo pensare? Devo confessarvi una cosa: dopo il nostri incontro della nostra puntata, io l’ho finita e mentre mi recavo nel camerino ho detto a due autori che l’incontro con Beatrice mi ha scosso. Guarda che io sono molto geloso, se vedo qualcosa che non va vengo lì e ti porto via!” Nel frattempo in questi giorni l’artista è tornata ad avvicinarsi a Giuseppe Garibaldi nella casa più spiata d’Italia, con il loro rapporto che ancora una volta fa storcere il naso ai loro compagni di gioco.











