Beatrice Luzzi, stoccata a Varrese dopo il gesto per il suo lutto/ “Solo parole!”: il video non sfugge

Beatrice Luzzi lancia una stoccata a Massimiliano Varrese in diretta al Grande Fratello 2023 dopo il suo lutto

Nella puntata del Grande Fratello 2023 dell’8 gennaio 2024, Beatrice Luzzi ha fatto il suo ritorno nella Casa di Cinecittà. La concorrente aveva lasciato il gioco mercoledì scorso, a seguito della notizia della morte di suo padre Paolo Luzzi. A circa una settimana, ha però deciso di tornare per onorare la volontà dell’uomo: quella di non arrendersi e continuare il suo percorso nella Casa.

Così, prima di ritornare tra i compagni d’avventura, Beatrice ha potuto vedere quali sono state le loro reazioni alla sua uscita. Il Grande Fratello ha infatti riassunto tutto in un filmato mandato in onda in diretta, visto da Beatrice in confessionale. Tra le reazioni elogiate da Signorini c’è stata quella di Massimiliano Varrese.

Beatrice Luzzi non crede al gesto di Varrese? Il video che la ‘incastra’

L’attore ha infatti voluto spostare la sua festa di compleanno per rispetto al lutto di Beatrice Luzzi: “Avremmo dovuto fare una festa domani, ma non ci sarà, per rispettare il momento che Beatrice sta vivendo fuori. Faremo la festa sabato”, sono state le sue parole. Una dichiarazione ascoltata con attenzione da Beatrice che, vedendo il video, ha commentato così: “Vabbè parole”. Una stoccata che non è sfuggita al popolo del web, che anzi ha iniziato a postare sui social il video del commento, facendolo diventare virale.

Pare dunque che l’attrice non abbia creduto pienamente alle parole dolci e di cordoglio di Varrese, ritenendole dovute soltanto alla particolare situazione da lei vissuta in quel momento, e quindi di facciata. Fatto sta che, dopo quanto accaduto dentro e fuori dalla Casa in quest’ultima settimana, Beatrice sembra pronta ad una convivenza più pacifica anche con coloro con cui ha finora spesso litigato. Riuscirà a portare avanti il suo proposito?

“VABBÈ, PAROLE”

perché ha visto il comportamento da schifo di quei 4 ratti e le loro parole ormai le usiamo come carta igienica #grandefratello pic.twitter.com/topZ2juZYr — bealuz💌 (@amysoel) January 8, 2024













