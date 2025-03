Ormai le coppie del Grande Fratello hanno formato delle vere e proprie fazioni tra i fan. Abbiamo gli Shailenzo, alias Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, e gli Helevier, ovvero Javier Martinez e Helena Prestes. Sono aperte ormai le scommesse su chi sarà il vincitore del reality, e di conseguenza quale delle coppie trionferà davvero alla fine del Grande Fratello. A tal proposito, Beatrice Luzzi ha detto la sua a Pomeriggio 5 spiegando cosa ne pensa di Helena Prestes e Javier Martinez, che da poco hanno deciso di fidanzarsi. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

“Javier ed Helena? C’è un sentimento forte ma forse più amicizia che amore” ha risposto l’opinionista, che come è risaputo, non vede di buon occhio la modella brasiliana. Molte sono infatti le frecciate che le manda ad ogni puntata, e spesso ha dimostrato di essere decisamente schierata con la coppia formata da Shaila e da Lorenzo Spolverato, cosa che poi le è costata una critica bella e buona dai social e una frecciatina da Alfonso Signorini. Infatti, pare che Beatrice Luzzi non sia molto apprezzata da una parte di pubblico, che la vede come troppo schierata da una parte.

I fan si sono scagliati contro Beatrice Luzzi per via del fatto che risulta palese il suo schieramento con Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. “Non so ma io con i miei amici non ci faccio quello che fanno gli #helevier …#heleners #grandefratello su si vedono che si piacciono“, si legge sui social. Insomma, il web non accetta che il suo giudizio sia così evidente. “Il loro è un amore che è stato un po’ spinto dalle circostanze”, ha fatto sapere Beatrice Luzzi: “Javier è stato molto scorretto quando ha ringraziato per l’aereo, poteva farlo in modo molto meno romantico”, commenta, riferendosi a quando il ragazzo ha esultato per lo striscione-dedica nel cielo. Avrà ragione l’opinionista? Javier e Helena sono davvero finti come pensa?

