In vista della nuova puntata del Grande Fratello in onda giovedì 27 febbraio, Beatrice Luzzi è stata chiamata a dire la sua a Pomeriggio 5. Qui, si è espressa su Lorenzo Spolverato, che la notte scorsa ha creato scompiglio nella casa durante un litigio con Shaila Gatta. Il modello milanese si è messo a dare colpi al muro, a strappare le foto inveendo contro la sua fidanzata, ed è stato talmente aggressivo che la regia si è ritrovata costretta a censurare certe immagini.

Beatrice Luzzi non si è risparmiata e a Pomeriggio 5 ha commentato così i gesti di Lorenzo: “Ieri sera ha dato il peggio di sè…Ha addirittura strappato i bigliettini che gli aveva scritto Shaila in questi mesi dall’armadio abbastanza immotivatamente…“. Molti fan sui social hanno chiesto prontamente dei provvedimenti per Spolverato, anche se a quanto sembra dalle anticipazioni del Grande Fratello, il ragazzo non incorrerà in nessuna “punizione” da parte degli autori. Ma questa non è di certo una novità. “Ha strappato anche il suo cuore“, ha continuato Beatrice Luzzi nella sua analisi su quanto successo nella notte.

Beatrice Luzzi, il pubblico concorda con lei: “Servono provvedimenti”

Il pubblico del Grande Fratello concorda con Beatrice Luzzi e lamenta l’assenza di provvedimenti per Lorenzo Spolverato, nonostante il ragazzo sia spesso troppo aggressivo nella casa e davanti alle telecamere. Altri concorrenti, invece, sono stati adeguatamente puniti per i loro gesti come Jessica Morlacchi e Helena Prestes, protagoniste del bollitore gate. Anche Ilaria Galassi era finita insieme a loro per aver provocato più e più volte la modella brasiliana, eppure per Lorenzo Spolverato tutto tace. Che sia perchè è già in finale? Quello che ci si aspetta è una ramanzina da parte di Alfonso Signorini, e una sottolineatura all’insensibilità e agli atteggiamenti fuori luogo di Lorenzo Spolverato nell’aver a che fare con una donna – nonchè sua fidanzata -, che questa notte ha dovuto assistere alla sua irruenta esplosione.