Beatrice Luzzi svela il gesto choc di Paolo Masella in sua assenza/ “Questa è perdita totale di umanità!”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi rivela il gesto choc di Paolo Masella in sua assenza

Beatrice Luzzi, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda lunedì sera, ha fatto ritorno nella Casa come concorrente dopo il lutto per la morte del padre. L’attrice ha deciso di rientrare in gioco ma, nelle ultime ore, si è resa conto che non tutti i coinquilini hanno reagito allo stesso modo alla sua temporanea assenza dalla Casa. C’è chi ha sofferto la sua mancanza, come Vittorio Menozzi, e chi invece avrebbe addirittura gettato alcune buste contenenti degli oggetti a lei appartenenti.

È questa la clamorosa rivelazione fatta dalla Luzzi in giardino, durante una chiacchierata con alcuni compagni di viaggio, come mostra un video circolante su X. A raccontarle quando accaduto in sua assenza, infatti, sarebbe stato Paolo Masella: “C’erano delle buste con il mio nome, e stavo parlando con Greta. Arriva Paolo e dice: ‘Vabbè, guarda che abbiamo ripulito, c’erano un sacco di buste. C’era il tuo nome e abbiamo buttato tutto‘. Buttate tutte, con dentro le ricariche nuove delle sigarette“.

Beatrice Luzzi: “Questa è perdita totale di umanità“

Stando alla dichiarazione di Beatrice Luzzi, dunque, Paolo Masella avrebbe gettato via alcune buste con il nome dell’attrice, subito dopo la sua temporanea uscita dal Grande Fratello 2023. Davanti a queste rivelazioni, Monia La Ferrera è rimasta senza parole e ha affermato spiazzata: “Penso che in questa Casa alcune volte si perde la gentilezza, la carineria“.

Beatrice, tuttavia, è convinta che a mancare sia proprio l’umanità e rivolge un attacco a Paolo: “Gentilezza? L’umanità direi, non la gentilezza. Questa è perdita totale di umanità. Poi mi fai il moralista?“. Il gesto fatto alle sue spalle ha deluso parecchio l’attrice che, non nascondendo la sua amarezza, confessa: “Rimango solo sbalordita, però certo il mal di stomaco mi è venuto“.

