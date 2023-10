Beatrice Luzzi svela quanto guadagnava in Vivere, al Grande Fratello 2023/ “Nel 2001 rinunciai a…”

Beatrice Luzzi svela il cachet che percepiva in Vivere e spiega perchè ci ha rinunciato

Nel corso della diretta del Grande Fratello, ieri sera, Beatrice Luzzi è stata accusata di essere “cattiva” da Massimiliano Varrese. Un discorso che ha molto toccato l’attrice che, nella fiction Vivere, interpretava un donna senza scrupoli che le ha donato il successo di oggi.

Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi dopo la nomination/ "Votandomi sei stata incoerente"

Proprio la pesantezza di interpretare un personaggio cattivo, ha spinto Beatrice a rinunciare alla parte nella fiction. Durante la sua confessione, ha anche svelato quanto guadagnava per interpretare Eva Bonelli: “Io cattiva? E basta! Nel 2001 rinunciai a 12 milioni al mese per non fare la cattiva, figurati quanto mi piace fare la cattiva. Non era una situazione ingestibile, ma questo ruolo dopo due anni mi faceva soffrire. Non ero nei miei panni, soffrivo”. E ancora: “Qua al Grande Fratello continuano a dirmi che sono cattiva e che recito il ruolo della cattiva, ma non sanno neanche farmi un esempio su un gesto cattivo che avrei fatto qua dentro”.

Massimiliano Varrese non si arrende al due di picche di Heidi/ "E' frenata, ma deve stare tranquilla che..."

Beatrice Luzzi, scontro con Jane Alexander in diretta per il ruolo in Elisa di Rivombrosa

Beatrice Luzzi e Jane Alexander hanno avuto, finalmente, uno scontro faccia a faccia al Grande Fratello: “Come puoi immaginare io sono venuta qui per tutte quelle cose brutte che hai detto su di me e non posso lasciar passare. Non solo non hai ritrattato ma hai detto ‘sottoscrivo’. Io voglio sapere in che modo io ti ho sfilato il ruolo in Elisa di Rivombrosa come tu hai detto! Io voglio sapere che cosa ho fatto, perché tu dici che addirittura me l’hai sfilato in malo modo!” esordisce Alexander venuta in trasmissione per un confronto con Luzzi.

Grande Fratello 2023, chi sono i nominati della 9a puntata/ Scintille tra Beatrice Luzzi e Paolo Masella

“Io non ho detto che me l’hai sfilato in malo modo. Oggettivamente per me quel ruolo lì era un ruolo giusto per me per il momento e nel merito” esordisce Beatrice che lancia all’attrice un’accusa: “Mi è stata detta questa cosa, mi hanno detto anche che ti hanno un po’ doppiata perché sei mezza inglese, quindi non eri proprio precisa precisa. Mi hanno detto che hanno dovuto scegliere te… quel ruolo era perfetto per me”. Jane replica: “Mi dispiace che ti hanno detto così, ma non è assolutamente così! Sei stata estremamente subdola, hai insinuato qualcosa che io non posso far passare! Tu non hai parlato di doppiaggio! Mi hai fatto passare per una poco di buono!”. A questo punto, Alexander tira fuori una lettera della regista di Elisa Rivombrosa che afferma come Luzzi non fosse neanche tra le prime tre attrici che si sono giocate il ruolo. A questo punto, la concorrente si è scusata con l’attrice mettendo un punto alla situazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA