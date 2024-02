Beatrice Luzzi terrorizza Signorini: “Trattamento insostenibile, vado via”/ Lui: “Sei troppo egoriferita”

Beatrice Luzzi crolla in diretta al Grande Fratello e se la prende con Signorini: “Sono al limite per questo trattamento”

Alla fine della diretta del Grande Fratello del 5 febbraio 2024, Beatrice Luzzi ha un crollo. Dopo una nuova puntata fatta di accuse, accesi confronti e scontri, l’attrice perde le staffe e se la prende con Signorini e il Grande Fratello: “Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite.” tuona in confessionale.

Di fronte a questo sfogo dalla voce rotta dalle lacrime di Beatrice Luzzi, Signorini replica a tono: “Tu sei una persona sicuramente rispettabilissima, una gran brava persona, intelligente, autonoma, non hai bisogno di approvazioni, segui la tua linea e sai non soltanto argomentare ma dimostrare ciò che dici e questo è un valore immenso per questo programma. Io mi sono anche esposto nei tuoi confronti come non avrei neanche dovuto fare, perché sono il conduttore.”

Signorini replica a Beatrice Luzzi e lancia l’accusa: “Sei troppo egoriferita”

Dopo i complimenti arrivano però le note dolenti: “Però riconosco che a volte sai portarmi all’esasperazione, – dice Signorini a Beatrice – perché tu sei troppo egoriferita e questo porta la gente ad avere nei tuoi confronti una relazione tossica. Anche tu ti sei espressa in modi poco eleganti e carini nei confronti degli altri.” Così le consiglia: “Devo sforzarti anche di guardare le esigenze delle altre persone! Andare oltre le tue”.

Beatrice però non sente di essere così scorretta come tutti la accusano di essere e, anzi, fa notare che di certo non è facile stare simpatica quando molto del tempo in puntata è dedicato a lei: “Se fate 3/4 di programma su di me forse non sono egoriferita, ma magari ego-colpita! E di certo sto antipatica a prescindere!”

