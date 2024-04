Beatrice Luzzi torna a recitare dopo il Grande Fratello?/ “Diverse proposte lavorative”, lo scoop bomba

Beatrice Luzzi possibile ritorno al cinema dopo il GF: l’indiscrezione

Beatrice Luzzi è considerata la vincitrice morale del Grande Fratello, nonostante la vittoria sia finita nelle mani di Perla Vatiero. La critica e diversi volti televisivi si sono schierati dalla parte dell’attrice che, nonostante diversi oppositori, ha innegabilmente conquistato il grande pubblico con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Giselda Torresan furiosa con Rita Dalla Chiesa dopo i commenti a Perla/ "Il pubblico ha scelto lei"

Le luci del reality show si sono spente, ma sembra che nuove porte si siano aperte per Luzzi. Secondo l’indiscrezione di Amedeo Venza, l’interprete di Eva Binelli in Vivere potrebbe tornare presto a recitare: “La protagonista indimenticabile di ‘Vivere’ ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF. L’unica al momento ad avere ricevuto proposte concrete in ambito televisivo”. Al momento non si conosce in quale programma, film o serie televisiva la finalista del GF apparirà. Non rimane che attendere aggiornamenti.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi inseparabili dopo il Grande Fratello 2024/ Lei pubblica una foto e svela...

Beatrice Luzzi e la frecciata a Perla Vatiero dopo il GF

Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste del Grande Fratello. E’ innegabile che il mancato trionfo abbia deluso molti che la davano già per vincitrice. L’attrice, dopo il percorso al reality show, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha esposto i motivi per i quali avrebbe vinto Perla Vatiero.

“È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi” ha spiegato l’attrice facendo riferimento alla storia tra Perla e Mirko Brunetti. “Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero “team Perla” perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro”.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sposano?/ Lui: "La vedo mano nella mano con me verso l'altare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA