Beatrice Luzzi, “triangolo” con Massimiliano e Giuseppe al Grande Fratello 2023/ “Accetto questa novità…”

Beatrice Luzzi ci mette ancora lo zampino; l’attrice continua ad essere il baricentro del Grande Fratello 2023 ma non più per dissidi e diatribe di circostanza. Adesso il tema centrale sono i sentimenti a tinte rosa; da un lato il rapporto interrotto con Giuseppe Garibaldi, dall’altro la nuova sintonia con Massimiliano Varrese. Con quest’ultimo le ambiguità non sono poche; in pochi giorni sono passati dal dirsene di santa ragione a massaggiarsi con fare complice e schietto.

Ciò che si profila al Grande Fratello 2023 sembra un vero e proprio triangolo amoroso e nel corso della 17a puntata del reality i protagonisti sono stati incalzati da Alfonso Signorini, sia con domande taglienti che con clip riassuntive. Dopo aver visionato la sensualità di un massaggio di Beatrice Luzzi nei confronti di Massimiliano Varrese, l’attrice ha spiegato: “Come mai quel rossore? Ho perso ad un gioco e quindi ho dovuto soddisfare i suoi bisogni per 24 ore. Alcune cose le ho trovate imbarazzanti, ma la vicinanza a Massimiliano mi fa molto piacere. La parte sensoriale però mi ha creato qualche problema…”.

Massimiliano Varrese ha fatto da eco alle parole al miele di Beatrice Luzzi, ma a destare l’attenzione di Alfonso Signorini è stato anche lo sguardo attento di Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo negli ultimi giorni ha messo in evidenza una sorta di gelosia per la vicinanza tra i due attori, nonostante il rapporto con Beatrice non sia più florido come una volta. “Se Massimiliano mi provoca? Si abbastanza, però anche io; gli ho messo il peperoncino sullo spazzolino”.

La battuta di Giuseppe Garibaldi sembra però nascondere un reale risentimento rispetto alla vicinanza tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Quest’ultima, stufa degli indugi, ha improvvisamente rotto il silenzio per chiarire una volta e per tutte il “triangolo”. “Come stanno le cose con Giuseppe? Sono stata sincera, ci credevo e gli ho dato una seconda possibilità. Ho ricevuto nuovamente cattiverie e allora siamo tornati ad una semplice amicizia. Nonostante ciò ci sono ancora alti e bassi… Per quanto riguarda Massimiliano io non posso che accettare questa nuova impostazione; certo rimango guardinga. Adesso lui ha occhi solo per me? In realtà anche prima…”











