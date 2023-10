Beatrice Luzzi vincitrice del Grande Fratello 2023?/ Il pronostico di Samantha De Grenet che critica Heidi…

Beatrice Luzzi e la vittoria al Grande Fratello 2023: il pronostico di Samantha De Grenet

Beatrice Luzzi è indubbiamente una protagonista indiscussa del Grande Fratello 2023. Con il suo carattere forte, a tratti spigoloso, ha conquistato la simpatia del pubblico scontrandosi, tuttavia, con la maggior parte dei coinquilini. L’attrice, finora, è stata al centro di discussione anche abbastanza infuocate come quelle con Rosy Chin e Massimiliano Varrese con il pubblico che si è schierato totalmente dalla sua parte. Un atteggiamento, quello degli altri concorrenti, che potrebbe spianare la strada a Beatrice verso la vittoria.

Ne è convinta Samantha De Grenet che ha commentato il cast del Grande Fratello 2023 nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni. “Chi potrebbe vincere questo Grande Fratello? Secondo me Beatrice Luzzi, sarebbe fantastico. Finalmente una che non è proprio tenera e dice le cose come stanno, che non ha problemi nel sentire il giudizio degli altri e va avanti per la sua strada. Sarebbe scontato se vincesse la montanara Giselda Torresan”, le parole della De Grenet.

Le critiche di Samantha De Grenet a Heidi Baci

Non risparmia critiche, invece, a Heidi Baci al centro di diverse dinamiche come l’interesse nei suoi confronti di Massimiliano Varrese, la rivalità tutta femminile con Anita Olivieri e l’amicizia con Vittorio. “Secondo me Heidi sicuramente è una bellissima ragazza però ci crede troppo, se la sente troppo calda. Pensa di essere Audrey Hepburn… siamo molto lontani”, le parole di Samantha De Grenet.

“Esce fuori perché vicino non c’ha niente, se avesse qualcuno di forte vicino di carattere non uscirebbe così. Se mio figlio si fidanzasse con una Heidi come la vedo io lo disconosco perché lo avrei fatto più intelligente. Se invece conosco una Heidi privata, diversa da quella che vedo in televisione, why not”, ha concluso.

