Ancora scintille tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello. A riaccenderle è la discussione che nasce dal post pubblicato da Stefania Orlando contro Shaila Gatta, che porta Beatrice Luzzi a schierarsi dalla parte della gieffina. “Io mi ricordo che quando Shaila ha preso questa decisione di lasciare Lorenzo, Stefania l’ha molto incoraggiata e complimentata. – ha esordito Beatrice, ricordando che – Quando è arrivata la madre, Shaila aveva già lasciato Lorenzo, e comunque lei ha lasciato Lorenzo dopo una scenata indimenticabile, di cui non abbiamo ancora avuto motivazioni e spiegazioni, di fronte alla quale qualunque donna avrebbe dovuto lasciare il proprio uomo.”

La rabbia di Beatrice l’ha poi portata a fare uno spoiler, rivelando qualcosa di troppo: “Sappi, Shaila, che sotto questo post di Stefania ci sono decine e decine di commenti iper negativi. Quindi stai tranquilla e non rinnegare il tuo percorso.”

Alfonso Signorini rimprovera la sua opinionista Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello per uno spoiler di troppo

Lo spoiler sul post di Stefania Orlando da parte di Beatrice Luzzi è stato però stroncato da un furioso Alfonso Signorini, che si è scagliato in diretta contro la sua opinionista: “Noi abbiamo letto il post di Stefania perché è un’ex concorrente che solleva una critica. Tu, nelle vesti di opinionista, non devi rivelate i tipi di commenti che ci sono, perché questo non è relativo all’argomento. Per regolamento non si può fare! Per me hai fatto una cosa non corretta.” ha tuonato il conduttore. “Però mi sembra un po’ scorretto nei confronti di Shaila”, ha chiuso Luzzi.

