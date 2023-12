Beatrice Luzzi vuole abbandonare il Grande Fratello: “Ecco perché non posso restare”/ Fiordaliso interviene

Beatrice Luzzi pronta all’addio al Grande Fratello 2024: “Ho nostalgia dei miei bambini”

Beatrice Luzzi vuole abbandonare il Grande Fratello 2024. L’attrice protagonista indiscussa di questa edizione del reality di Canale 5 inizia ad avvertire la pesantezza di tre mesi di reclusione, unita alla non facile situazione nella Casa. L’atteggiamento di alcuni coinquilini, soprattutto Massimiliano Varrese e Sara Ricci, rendono il clima troppo pesante e ansiogeno. Scoppiata in lacrime, quindi, Beatrice Luzzi ha confessato a Marco Maddaloni, durante la puntata di ieri, di volersene tornare a casa mentre dopo la puntata si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Monia La Ferrera prima e Fiordaliso poi.

Beatrice Luzzi ha confessato perché vuole uscire dal Grande Fratello 2024 a Fiordaliso. Il motivo principale sono i suoi figli ma anche il prolungamento del reality fino a marzo sommato ai tre mesi già trascorsi è difficile da gestire. L’attrice, come riporta Biccy, ha ammesso: “Ho nostalgia dei miei bambini, ma poi penso a loro. Secondo me hanno bisogno della mia presenza. Vorrei vederli per guardarli negli occhi e capire se devo uscire. Loro dicono che vogliono che resti, ma perché mi incoraggiano. Non credo che questa sia la verità.” Questi timori li aveva già manifestati e per questo la produzione ha deciso di farle una sorpresa nella puntata di ieri del GF facendole incontrare Valentino ed Elia ma, nonostante le rassicurazione di due adolescenti, l’attrice non ha cambiato idea.

Beatrice Luzzi in piena crisi: Fiordaliso interviene per farle cambiare idea

Beatrice Luzzi dopo aver incontrato i figli Elia e Valentino al Grande Fratello 2024 non ha cambiato idea, anzi, sempre stando alle dichiarazioni riportate da Biccy, a Fiordaliso e Monia La Ferrera ha confessato: “Qui così non posso proprio restare. La cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta, io lo sapevo. Io lo sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più. Ho avuto prima la conferma”

A questo punto a cercare di convincere Beatrice Luzzi a rimanere al Grande Fratello è intervenuta Fiordaliso. La cantante l’ha invitata a continuare riprendendo le dichiarazioni dei figli, (Valentino infatti ieri durante la sorpresa aveva detto alla madre di non dare soddisfazioni a Massimiliano Varrese e Sara Ricci dopo le violente liti). “Te l’hanno detto che non devi mollare e invece dovresti andare avanti per non darla vinta a nessuno” le ha spiegato Fiordaliso che poi ha aggiunto: “Hai già fatto tre mesi qui dentro. Pensaci bene stanotte, ma io ti consiglio di non farlo. Ti prego non devi uscire.”

