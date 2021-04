Beatrice Marchetti/ Bacio di Giuda ad Awed, chi la raggiungerà su Playa Emboscada?

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 regala bacio di Giuda ad Awed ma..

Beatrice Marchetti è sicuramente una delle protagoniste della puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi 2021 in quanto eliminata, o quasi. La bella modella era finita al televoto contro Fariba Tehrani e mentre quest’ultima ha avuto modo di tornare in Palapa, la modella è partita per Playa Imboscada dove ha ricevuto la visita di Awed. Lo youtuber l’ha raggiunta su invito di Ilary Blasi per uno scontro finale che ha lasciato senza parole il naufrago, o quasi. Spinta da Ilary Blasi a chiarire quanto è accaduto, Beatrice Marchetti ha deciso di affrontare Awed reo di aver mentito sul suo conto e di aver creato un gran bordello solo perché lei ha detto di no alle sua avances. La modella ha ribadito di essersi definita fidanzata dal primo giorno e, quindi, lontana da fraintendimenti, e poi lo accusa di averla nominata, d’accordo con il gruppetto, solo per farla fuori dopo il suo rifiuto.

Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021/ "Innamoratevi..."

Beatrice Marchetti ritrova Miryea a Playa Emboscada?

Cose che colpiscono Awed che era convinto di aver risolto la questione perché avevano già parlato di queste cose ancora prima della puntata e tra loro c’era stata una stretta di mano. Non contenta di quello che gli ha detto, Beatrice ha lasciato il suo bacio di Giuda ad Awed che è tornato poi sull’Isola senza poter dire molto di questo incontro. Dal canto suo, Beatrice Marchetti ha confermato a Ilary Blasi che affronterà il programma rimanendo su Playa Emboscada. In questi giorni ha dovuto contare solo sulle sue forze ma da questa sera al suo fianco ci sarà una delle sue colleghe valchirie visto che al televoto sono finite Vera, Fariba e Miryea. In questi giorni da sola non ha avuto molte occasioni di sfogo se non in confessionale parlando ancora del comportamento del gruppo che l’ha votata, avrà sbollito la rabbia in questo periodo di solitudine tra bagni in mare e ripari da trovare?

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca/ "Arrogante e intollerabile", se ne è accorta anche Francesca Lodo?Valeria Marini, show a Supervivientes/ Prima la lite, poi il bacio sulle labbra con..

© RIPRODUZIONE RISERVATA