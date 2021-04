Beatrice Marchetti e Awed “coppia” in crisi/ “hai fidanzato ma…” corteggiamento a freno

Nei giorni scorsi Awed ha ammesso di provare un certo interesse per l’ultima arrivata all’Isola dei Famosi, la giovane modella Beatrice Marchetti. “Mi piace!”, aveva esclamato in confessionale concedendosi poi la prima “uscita di coppia” con tanto di lezione di pesca. La ragazza è apparsa divertita dal corteggiamento della giovane star di Youtube ma qualcosa nel frattempo è cambiato e la loro conoscenza sembra essere giunta ad uno stop decisivo. Proprio nelle ultime ore è stata Beatrice a manifestare qualche dubbio in merito al suo nuovo amico e confidandosi con l’ex stella del calcio, Paul Gascoigne, ha cercato di fare luce sul repentino cambiamento di comportamento da parte di Awed: “Mi evita e non mi parla più. Non capisco cosa ci sia dietro”.

Da uomo navigato, il naufrago avrebbe un’idea ben precisa delle ragioni che avrebbero spinto Awed a prendere le distanze dalla Marchetti ed a mettere un freno al suo corteggiamento: la gelosia. Gascoigne ha infatti ipotizzato che il ragazzo possa essere geloso di Andrea Cerioli, ma Beatrice ha prontamente precisato: “E’ solo un amico!”.

BEATRICE MARCHETTI E AWED: CORTEGGIAMENTO IN STANDBY

Beatrice Marchetti non ha nascosto i suoi dubbi sul recente atteggiamento di Awed dopo averlo visto più distante senza un reale motivo, ed ha deciso di parlare proprio con il naufrago che potrebbe essere la “causa” di questo cambiamento: l’ex volto di Uomini e Donne, Andrea Cerioli. “Si sarà abbattuto per il suo fallimentare corteggiamento”, ha commentato ironico il bolognese, ma la replica della sua interlocutrice non si è fatta attendere: “Se questo è il suo corteggiamento, non ci siamo!”. Dietro il freno a mano tirato da Awed ci sarebbe una ragione differente dalla mera gelosia? Beatrice in merito si sarebbe fatta un’idea ben differente che potrebbe avere a che fare con l’episodio accaduto in Palapa nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, quando Awed le ha dichiarato nuovamente il suo interesse mentre il resto del gruppo ha cercato in qualche modo di smorzare le sue intenzioni. Le domande di Beatrice però sono destinate a restare aperte, almeno fino alla decisione di Awed di parlarle: si tratterà di un incontro risolutore?

Durante un faccia a faccia il giovane ha ammesso: “Non ti riesco mai a inquadrare, come se non riuscissi a capire quello che pensi. Mi sembra che vuoi tenere due piedi in una scarpa. Sei una ragazza fidanzata però dall’altra parte vuoi che io ti corteggi. Ti fa comodo perché crei una dinamica. Finché non metti le cose in chiaro ti fai questo gioco”. Da qui la replica infastidita di Beatrice che ha smentito il ragazzo accusandolo a sua volta di essere uno stratega: “Mi sembra tutto molto esagerato. Non mi fai comodo. Nemmeno io riesco a capire quello che pensi. Poi te l’ho detto che sono fidanzata, punto. Non mi serve fare nessuna strategia”.



