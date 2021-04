Beatrice Marchetti è fidanzata?/ Akash Kumar rivela: “si, ha un uomo fuori”

Beatrice Marchetti è fidanzata? A L’Isola dei Famosi 2021 la bella modella ha fatto breccia nel cuore di Awed. Sin dal suo arrivo lo youtuber è rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza della modella al punto da farle una corte serrata, ma non è chiaro se ci sia un reale interesse oppure no. Durante la diretta Ilary Blasi parla proprio di Awed e di questa sua “passione” per Beatrice; un interesse che però non sembra essere corrisposto dalla bella modella. La prima ad aprire gli occhi al giovane influencer è Valentina Persia che dice: “non c’è trippa per gatti”, ma non è la sola a pensarla così visto che dallo studio anche gli opinionisti sono convinti che la modella non sia interessato al giovanissimo youtuber. La conferma ufficiale arriva proprio dalla naufraga che, interpellata dalla padrona di casa su un possibile interesse per Awed, senza troppi giri di parole dice “no!”. La risposta non sorprende così in studio si indaga sulla vita privata della bella modella ed ecco arriva la rivelazione che non ti aspetti. A parlare della vita privata di Beatrice Marchetti è l’amico Akash Kumar che rivela: “Bea ha un fidanzato che l’aspetta fuori dal gioco”. Ecco spiegato forse il motivo per cui la bella modella ha dato un due di picche al giovane youtuber che incassa il terzo “no” consecutivo dopo quello di Drusilla Gucci e Miryea Stabile!

AWED PAZZO DI BEATRICE MARCHETTI "MI PIACE"/ Lei lo rifiuta: "Speranze? Non ne ha"

LEGGI ANCHE:

JEDA, FIDANZATO VERA GEMMA/ Lui: "stai spaccando tutto, continua così!""Awed mostra il pesciolone a Beatrice?" gaffe di Iva Zanicchi/ Elettra "No, lo pesca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA