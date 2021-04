Beatrice Marchetti eliminata?/ Scoppia contro Awed: “Me lo ha messo in quel posto!”

Beatrice Marchetti si sente tradita e si rifugia da Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Beatrice Marchetti non ha intenzione di cedere, non dopo tutto quello che è successo giovedì scorso nella diretta dell’Isola dei Famosi 2021. La bella modella era convinta di avere un posto importante nella vita dei naufraghi e, soprattutto, di Awed ma niente è andato come previsto e il risultato è che è finita in nomination e rischia davvero di uscire. Beatrice Marchetti eliminata all’Isola dei Famosi 2021? La probabilità c’è ed è alta visto che la modella è finita allo scontro con Fariba Tehrani che in questo momento ha siglato il suo accordo con Vera Gemma per andare all’attacco del gruppo del programma, ma se ci fosse un cambio di rotta all’improvviso?

Nelle scorse ore Beatrice è apparsa molto cambiata tanto che proprio l’attrice, tornata sull’Isola giovedì scorso, si è complimentata con lei spingendola ad essere sempre così d’ora in poi perché questa è la consapevolezza che arriva quando si è in nomination, a quel punto si mollano gli ormeggi, non si ha più paura, e si va avanti senza pensare agli altri.

Beatrice Marchetti furiosa con Awed, pronta ad uno scherzo con Vera Gemma?

Ciliegina sulla torta è proprio l’accordo che le due ‘ex’ di Awed hanno stretto. Da una parte l’amica tradita, Vera Gemma, e dall’altra proprio la modella che per un attimo ha popolato i suoi sogni proibiti, e in mezzo? Un accordo. Le due hanno deciso di fare uno scherzo allo youtuber, un tiro mancino che rischia di diventare davvero uno dei temi di questa serata. Proprio parlando e lamentandosi del suo comportamento, Vera Gemma, di stanza nella capanna che ospitava Brando Giorgi, ha stretto la mano a Beatrice Marchetti invitandola a fingere con lei di avere un interesse fisico, una sorta di flirt che sicuramente lo manderà in tilt. Le due si sono messe d’accordo e ridendo si sono dette pronte a mettere in atto questo scherzo, ma lo avranno fatto davvero? La loro discussione è arrivata subito dopo la puntata di giovedì e solo la puntata di oggi rivelerà se la modella e l’attrice alla fine colpiranno duramente colui che le ha tradite oppure no.

