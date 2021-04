Beatrice Marchetti innamorata di Awed?/ Prima uscita di coppia: “Sono stata pessima!”

Beatrice Marchetti, giovane attrice e modella 25enne, da una settimana esatta è approdata ufficialmente in Honduras in qualità di concorrente dell’Isola dei Famosi. La ragazza nei giorni scorsi ha avuto modo di confrontarsi con la sua compagna di avventura, la sportiva Carolina Kostner con la quale ha iniziato questa speciale esperienza, ed ha commentato la sua prima notte sull’isola. La Kostner le ha confidato di avere avuto paura di non farcela a causa del poco cibo e di aver temuto di svenire. “Davvero?”, ha commentato incredula Beatrice che ha invece ammesso: “No, io pensavo solo agli animali, queste cose qua…”.

Awed Simone Paciello/ Ha tradito Vera Gemma, lei lo perdonerà?(Isola dei Famosi 2021)

La vera paura di Beatrice, dunque, era quella di essere sopraffatta dagli animali: “Vedevo i granchi ovunque”, ha commentato coprendosi la faccia. Ma la giovane si è mostrata molto propositiva e positiva rispetto all’esperienza che è chiamata a vivere, tanto da dichiarare: “Secondo me in due giorni mi passa tutta questa ansia dei granchi!”. Dopo aver superato brillantemente il primo momento di crisi legato all’ambiente circostante, Beatrice ha dimostrato di essersi già ambientata anche insieme agli altri naufragi.

Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Sorpresa Francesca Lodo, Cerioli al bivio

BEATRICE MARCHETTI E LA SUA PRIMA USCITA DI COPPIA CON AWED

A quanto pare Beatrice Marchetti sarebbe già riuscita a fare colpo sull’Isola dei Famosi. Mentre i granchi poco alla volta iniziano a farle sempre meno paura, cresce sempre di più la simpatia nei suoi confronti da parte di Awed che si è già prestato a darle lezioni private di napoletano. Il ragazzo in realtà ha già messo in atto la sua personalissima strategia di conquista. I due si sono resi protagonisti della loro uscita di coppia durante la quale la modella ha continuato ad avere occhi solo per i granchi: “Non è che si mimetizzano…”, ha chiesto al nuovo amico che dal canto suo in confessionale ha ammesso: “Beatrice mi piace!”.

Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ "Non avevo voglia di cercare un nome.."

Come prima uscita la star di Youtube ha deciso di portarla sugli scogli “per farle vedere come si pesca”. “Awed mi ha aiutato a pescare perchè io non sono per niente marittima”, ha poi confidato in seguito la Marchetti, dopo aver trascorso una giornata all’insegna dell’avventura insieme al naufrago, a caccia di granchi e non solo. “Spero di rifarmi nel giro di qualche giorno perchè sono stata veramente pessima”, ha ammesso la giovane in confessionale riferendosi alla pesca, mentre l’interesse di Awed sarebbe ben differente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA