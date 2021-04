Beatrice Marchetti, Isola dei Famosi 2021/ Ignazio Moser arriverà a farle compagnia?

Beatrice Marchetti in questi giorni è riuscita a mettersi in mostra all’Isola dei Famosi 2021 perché, volente o nolente, si trova da sola su Playa Emboscada e le telecamere devono per forza di cose seguirla. Visto che non può parlare con nessuno, è stato escogitato il piano di farle scrivere un diario in cui annota tutti i suoi momenti felici e i suoi pensieri proprio mentre la telecamera punta su di lei e inquadra le sue parole. Nei giorni scorsi, subito dopo la diretta di giovedì, la bella modella ha avuto modo di scrivere i suoi pensieri e, in particolare, quelli relativi alla pasta. Per lei è arrivato un pugno di rigatoni e lei ha subito pensato di cucinarla e mangiarla, un chicco alla volta, con le mani. Il momento di goduria e di felicità è finito poi sul suo diario insieme alle paure e alla nostalgia di stare sull’isola da sola.

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 continua a rimanere da sola a Playa Emboscada

Beatrice Marchetti è riuscita addirittura a pescare all’Isola dei Famosi 2021 in questi giorni. Le ultime immagini arrivate dall’Isola che la riguardano da vicino sono proprio legate al momento in cui ha provato a lanciarsi nella pesca per mangiare qualcosa ma con poco successo visto che ha rischiato prima di incastrare la lenza tra gli scogli e poi addirittura di cadere e farsi male. Questa sera arriverà qualcuno a tenerle compagnia oppure le due nominate, Vera e Fariba, saranno eliminate direttamente e torneranno a casa? Lo scopriremo tra qualche ora perché è probabile che possa essere Ignazio Moser quello a finire sull’Isola con lei..

