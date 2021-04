Beatrice Marchetti/ Lite con Awed dopo puntata: “Ma quale discorso serio sai fare?”

Beatrice Marchetti è arrabbiata con Awed? La puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi 2021 ha alzato il coperchio proprio sul possibile interesse dello youtuber nei confronti della modella e le cose non sono andate come previsto. In realtà non si capisce bene cosa sia successo tra di loro ma quello che è certo è che l’arrivo della bella modella ha innescato Awed che, prima di lei, ha già fatto un pensierino su Miryea Stabile e poi su Drusilla Gucci. Anche in questo caso, però, sembra che non ci siano speranza con lei. Proprio nel corso del confessionale lo Youtuber ha sottolineato che Beatrice gli piace e che come prima uscita l’ha portata sugli scogli dopo il suo arrivo proprio per farle vedere come si pesca ma le sue tecniche di corteggiamento non hanno dato i frutti sperati, anzi.

Ezio Bastianelli e Mia, ex marito e figlia Angela Melillo/ Lei: "rotto l’incantesimo"

Beatrice Marchetti lite con Awed all’Isola dei Famosi 2021: “Ma quale discorso serio sai fare?”

Beatrice Marchetti ha chiaramente riferito in puntata all’Isola dei Famosi 2021 che Awed non ha speranza con lei e anche Akash Kumar ha confermato dallo studio spiegando che lei è fidanzata anche se non ha rivelato il nome del fortunato. Fatto sta che dopo la puntata durante il rientro a Playa Reunion, le cose per loro non sono cambiate, anzi. Beatrice Marchetti si è avvicinata ad Awed accusandolo di non aver mai parlato di discorsi profondi ma di aver parlato di pesca e di fuoco.

Francesco Lodo e Akash Kumar, flirt all'Isola dei Famosi 2021?/ Scoppia il gossip...

A quel punto lui prova a difendersi rispondendo che dipende anche della persona che ha davanti e la modella ha perso le staffe ribadendo il concetto e andando poi via lasciando Awed vicino alla tenda senza parole tanto da cheidersi: ‘Ma cosa faccio alle donne? Le faccio arrabbiare, questo faccio’. Lo scontro è quindi servito anche se non si capisce bene il perché visto che la stessa Beatrice aveva chiuso la porta ad una loro possibile relazione.

LEGGI ANCHE:

Rosalba e Adelio, mamma e papà Gilles Rocca/ Sorpresa per lui all'Isola dei Famosi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA