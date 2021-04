Beatrice Marchetti nuova concorrente Isola dei Famosi 2021/ Dal set e le passerelle al reality: la modella…

CHI È LA MODELLA BEATRICE MARCHETTI?

Dal set e le passerelle alle spiagge dell’Isola dei Famosi 2021 il passo è breve per Beatrice Marchetti che oggi, lunedì 5 aprile, nel corso della nuova puntata condotta da Ilary Blasi, si tufferà dall’elicottero insieme all’ex campionessa Isolde Kostner, per cominciare ufficialmente la sua vita da naufraga. Beatrice Marchetti e Isolde Kostner sono le due, nuove concorrenti della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, se di Isolde Kostner si conosce quasi tutto, di Beatrice ci sono ancora pochissime informazioni. Bellissima, con un fisico mozzafiato e una passione per i jeans e il trucco naturale, Beatrice è pronta a fare strage di cuori tra i telespettatori che seguono con sempre più attenzione le vicende dei naufraghi. L’arrivo della Marchetti, sicuramente, non passerà inosservato insieme alla sua bellezza. In Honduras, dunque, abbandonerà i jeans per indossare il costume da bagno.

BEATRICE MARCHETTI, RIVALITA’ CON LE ALTRE DONNE DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Beatrice Marchetti, modella professionista che, per inseguire il suo sogno si è trasferita a Milano a soli 17 anni, partecipando all’Isola dei Famosi 2021 spera di farsi conoscere anche dal grande pubblico, ma come sarà accolto il suo arrivo dagli altri concorrenti? Nel corso della scorsa puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, Elisa Isoardi non ha mostrato grande entusiasmo di fronte all’arrivo di Fariba Tehrani. Come reagirà, invece, quando in palapa arriverà Beatrice? La modella è pronta a mettersi in gioco e a mostrare la sua personalità. Indipendente e amante delle cose semplici e naturali, riuscirà a trovare un’alleata tra le donne dell’isola? Difficile fare pronostici prima del suo sbarco in Honduras. Tuttavia, l’arrivo della Marchetti potrebbe dare il via a dinamiche interessanti.

