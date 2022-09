Beatrice Marchetti, perché ha nascosto di essere incinta?/ Dopo L’isola:”Sono libera”

Beatrice Marchetti é in dolce attesa, dopo L’isola dei famosi 2021: il messaggio social

Dopo aver animato il gioco de L’Isola dei famosi 2021, Beatrice Marchetti torna al centro dell’attenzione mediatica con un importante annuncio diramato via social, che allude al motivo che si cela dietro l’aumento del peso corporeo. La modella e influencer dallo sguardo di ghiaccio ha rotto il silenzio in un messaggio social diramato nel web rispetto alla condizione che ora vive nell’impossibilità di indossare i suoi soliti abiti di taglia “small”, nonostante tenga molto a mantenere una perfetta forma fisica. Ma il fatto di non riuscire più ad entrare nella sua taglia, non é dovuto ad un sopraggiunto disturbo del comportamento alimentare né ad un’abbuffata sporadica, ma é dovuto naturalmente all’inizio di una gravidanza, come la modella stessa annuncia in un messaggio diramato su Instagram.

“È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!”, é il messaggio sibillino che correda una carrellata di scatti in cui Beatrice Marchetti mostra fieramente un pancino pronunciato tipico delle neo mamme agli inizi di una gravidanza. L’annuncio dell’ex naufraga partecipante a L’isola dei famosi 2022 giunge pochi mesi dopo il matrimonio che ha unito Beatrice Marchetti a Felix Bitzios. I due futuri genitori si sposavano lo scorso giugno 2022 e la loro cerimonia si teneva ad Atene. Felix Bitzios é un imprenditore che lavora nel prestigioso campo delle energie rinnovabili e insieme a Beatrice Marchetti preferiscono tenere un low-profile rispetto alla loro vita privata, anche se in queste ore la modella non ha potuto fare a meno di dare annuncio della sua gravidanza ai fedeli sostenitori.

Il timore di Beatrice Marchetti in gravidanza

Poco dopo l’annuncio diramato via social, con tanto di foto del pancino di futura mamma, Beatrice Marchetti ha inoltre rotto il silenzio in confidenza con i fan rispetto alla scelta di non rivelare da subito l’arrivo della cicogna, parlando di un timore che la tormentava: “Mi sono liberata di un peso dopo avervi dato questa notizia. Tutti questi mesi nel silenzio, senza potervi dire nulla, non è stato il massimo. Ma vi assicuro che le paure sono tantissime, i primi mesi si ha sempre il terrore di un aborto spontaneo. Poi ci sono state una serie di cose che mi hanno spinta ad aspettare. Ho appettato fin troppo, era arrivato il momento di dirvelo. Adesso mi dovrete subire con il pancione”.

