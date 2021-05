Beatrice Marchetti/ Roberto Ciufoli modello! Nuova linea costumi per uomo

Sarà l’effetto Beatrice Marchetti o quello dell’Isola solitaria, sta di fatto che ogni volta un eliminato dell’Isola dei Famosi 2021 finisce sulla Playa insieme alla modella trova la rinascita. Sono finiti i tempi in cui la bella Beatrice se ne stava da sola con i suoi cocchi pronta a fare i suoi vestiti ormai un cult, adesso al suo fianco c’è proprio Roberto Ciufoli. In realtà la serata di lunedì le ha regalato gioie e dolori perché se da una parte è stata contenta di non rimanere da sola, dall’altra non avrebbe voluto perdere Francesca Lodo. Quando l’attore è arrivato sulla sua Playa Imboscadissima, infatti, la modella non lo ha accolto molto bene convinta che non ci fosse sintonia e che l’attore fosse ormai privo di energia: “All’inizio non ero felicissima, sull’Isola mi riprendeva spesso su quello che dovevo fare. Spero si adatti al mio mood dell’Isola”.

Beatrice Marchetti si ricrede su Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021 e insieme sfilano e pescano

In effetti dall’altro lato le cose sono andate meglio perché mentre Roberto Ciufoli ammetteva di aver trovato una ragazza molto diversa da quella che aveva lasciato il mese scorso, la regina dell’Isola dei Famosi 2021 in solitaria, si ricredeva sull’attore ammettendo di vederlo davvero carico. La modella ha deciso quindi di accogliere il nuovo arrivato spiegandogli e insegnandogli i suoi trucchi e non solo in materia di costumi, visto che entrambi adesso si mettono a sfilare vestiti di foglie, ma anche in materia di pesca. L’attore è rimasto piacevolmente colpito dal fatto che con le sue spiegazioni sia riuscito a pescare i suoi pesci e adesso finalmente può apprezzare le bellezze dell’Isola, anche il cibo.

