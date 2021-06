Beatrice Marchetti/ Sarà la naufraga solitaria a vincitrice dell’Isola dei Famosi?

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 vincerà oppure no?

Beatrice Marchetti dovrà essere premiata perché ha vissuto la sua Isola dei Famosi 2021 in solitaria o dovrà essere eliminata proprio per lo stesso motivo? E’ arrivato il momento di chiederselo perché la finale del programma si sta avvicinando e presto scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione, che sia proprio la modella? Beatrice Marchetti ha vissuto di alti e bassi sull’Isola, specie quando è stata in compagnia degli altri naufraghi.

La modella è rimasta delusa dopo aver ricevuto la prima nomination ma, soprattutto, se l”è presa con Awed reo di averla nominata solo perché lei lo ha rifiutato. A lui ha consegnato il bacio di Giuda per poi iniziare la sua avventura solitaria che le ha permesso di arrivare fino a qui. In realtà anche lei ha avuto modo di prendere parte a qualche scontro al televoto ma non ha vissuto la tensione e i giochi che hanno tenuto compagnia ai naufraghi del programma.

Beatrice Marchetti entra nelle grazie di Andrea Cerioli e…

In questa settimane Beatrice Marchetti si è data da fare entrando nelle grazie di Andrea Cerioli che ha avuto modo di mettere da parte Valentina Persia (con tanto di lacrime) a favore della modella all’Isola dei Famosi 2021. La bella Beatrice ha parlato della sua esperienza solitaria, si è data da fare per costruire la sua ennesima capanna e anche per pescare battendo anche tutti gli altri naufraghi in quella che è diventata una lotta contro l’altro quando in realtà doveva essere una prova di squadra. Quale sarà quindi il suo destino questa sera? Davvero la solitudine la premierà?

