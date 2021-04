Beatrice Marchetti/ Sexy costume di foglie all’Isola dei Famosi e un amico speciale..

Potrebbe finire oggi la solitudine di Beatrice Marchetti che all’Isola dei Famosi 2021 ha affrontato ormai una settimana in solitudine godendo di un pugno di pasta e poco altro visto che non è riuscita a pescare. Al suo fianco il suo amato diario. La produzione ha deciso così di aiutarla a raccontarsi e affrontare questi momenti di solitudine che potrebbero finire proprio questa sera quando uno tra Roberto, Fariba, Manuela e Miryea lasceranno l’Isola dei Famsoi 2021. E se così non fosse? In molti sono convinti che toccherà a Ignazio Moser raggiungerla ma anche questa idea sembra essere bocciata dal promo della puntata che rivela anche che il bel gieffino dovrebbe finire in uno dei due gruppi creati lunedì scorso, e allora chi consolerà Beatrice?

Fariba Tehrani/ Contro tutti all'Isola dei Famosi 2021: "Mi attaccano in branco"

Beatrice Marchetti spunta un sexy costume di foglie all’Isola dei Famosi 2021 e…

In questo momento la bella modella dell’Isola dei Famosi 2021 non è sola. In questi giorni ha trovato un cocco che ha deciso di agghindare a modo e di usare come amico del cuore parlandogli dei suoi problemi e anche del suo nuovo costume. Questa è la vera e propria chicca della settimana per Beatrice Marchetti che ha raccolto le sue foglie sull’Isola per creare un sexy costumino che lascia vedere e intravedere le sue belle curve. Al momento sembra che lo abbia indossato in queste giornate solitarie, ma siamo sicuri che farà lo stesso questa sera con il rischio di perdere qualche pezzo chiamata ad affrontare una prova o, magari, un viaggio? Mai dire mai all’Isola dei Famosi 2021…

LEGGI ANCHE:

Ubaldo Lanzo eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ Scoppia il "tronco-gate" e ora..Rosaria Cannavò flirt con Gilles Rocca?/ Piange per lui, cosa nascondono i naufraghi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA